連登仔發帖討論有多少Pokemon Go般爆紅一時遊戲 這新作最多讚同｜網路世界經常會出現所謂「爆紅現像」，指圖像、音樂或影片等不同媒體在網路上瘋狂傳播。而遊戲界也當然有爆紅現像，一些紅得發紫遊戲甚至能在一段時間內成為社會現像；最近就有網民在連登討論區發帖討論有什麼曾爆紅一時的遊戲。



紅極一時Pokemon Go曾帶動「全民捉寵」 惟此情已不再

連登討論區用戶「熟女如狼似虎」日前在lihkg中發表帖文「有咩game曾經爆紅過一段時間？」，然後在內文提出「Pokemon Go」：樓主指自己日前在街上見到有人玩Pokemon Go，回想起當年Pokemon Go在香港的全盛時期，真的可說是「全民捉寵」，隨便走在街上都會看人在玩Pokemon Go，夜晚還會有許多街坊一起到樓下公園等地方一齊捉寵打道館，風氣可謂盛極一時。樓主亦以此拋磚引玉，問其他會員有沒有想起其他曾爆紅一時的遊戲。

https://lihkg.com/thread/3356884

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帖文發表後獲其他用戶熱烈回應，撰文之時已有近千讚好及22頁回應；不少人都提到當年曾成為風潮的手機、網頁或Flash遊戲如《Puzzle and Dragons》PAD、《Draw Something》、《Angry Bird》憤怒鳥、旅行青蛙等等。也有人提到當年流行過的連線對戰遊戲及MMO網路遊戲如《石器時代》、《仙境傳說》RO、《致命武力》Counter Strike、《小朋友齊打交》等等。不過最多人正評的回應始終還是最近風靡整個連登討論區的「連登鋤大Dee」，的確在連登範圍內鋤大Dee絕對是今期最紅，日日都有多個新Post討論。

按圖放大連登仔齊數當年經爆紅一時遊戲回憶：



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一剎那爆紅不代表永恆 有時來得快去得也快

也有會員在帖文中討論一些曾經爆紅的遊戲為何最後走下坡；固然不可能有永遠都維持最高人氣的遊戲，但一些遊戲明明可以有更長的壽命卻提早走下神壇，如不少人提到《PUBG》、《Fall Guys》等明明是劃時代的遊戲，但卻因為經營不善、無心處理外掛等問題而令遊戲人數和熱度消退，令人惋惜。

有著各種外掛的Fall Guys

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記者回憶其中一款全港爆紅的遊戲會是《Diablo 2》：當年Diablo 2在香港是真正風靡一時，在所有網吧都會見到有人在忘情刷裝或是交易裝備、護身符等；以至於當年在香港有不止一宗因為連續長時間玩《Diablo 2》致玩家暴斃的命案，相誇張。

Diablo 2在2021年推出了官方重製版，只是現時娛樂選擇多了，很難再現當年熱潮了

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