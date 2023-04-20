地平線西域禁地DLC炙炎海岸簡評｜維持水準加新內容 fans不會失望｜全球銷量突破1000萬隻的開放世界遊戲《地平線西域禁地》，其大型DLC「炙炎海岸」（之前網上一般稱作「燃燒海岸」）Burning Shores已於4月19日正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



「炙炎海岸」玩家需知事項及重要新道具溢耀晶入手位置請見另文攻略：

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全新地圖畫面風景靚爆 洛杉磯寫意遊船河

講到《地平線》不得不提當然其超精緻的遊戲畫面；今次炙炎海岸帶大家來到洛杉磯廢墟，因水位上漲變成了一個群島，形成獨特的地貌。炙炎海岸中洛杉磯的地貌以森林及長有樹木的巨大石山為主，有少許中國黃山的感覺；尤其是坐船或是騎翼龍在空中俯瞰時風景極靚，隨便cap圖都是電腦wallpaper級數，運用遊戲的照片模式可影出更為驚艷的絕景照片，一眾「地平線攝影師」又有排影了。

睇風景係地平線一大樂趣

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豐富新內容夠玩20小時

炙炎海岸作為大型DLC算是交足功課，在整個新地區地圖之外亦有新武器、新防具、新任務、新技能、新線圈、新機械敵人及新探索/解謎玩法。劇情方面是本篇故事完結後的直接後續；有玩本篇的玩家想信都會對本篇完結的位有些「到喉唔到肺」、明顯是待後續DLC補完的感覺，到遊戲推出一年有多後的現在終於可玩到後續劇情了。

地圖探索及解謎玩法也有新花款

記者自己並未完成整個DLC的全部內容，不過據網上統計，炙炎海岸的主線劇情有大約8~10小時長度，而將整個新地圖的收集全部完成的話則有15~20小時，約相當於本體的三分之一，以DLC而言是十分足料、沒有投訴了。

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深入塑造世界觀更有代入感 繼續加強同伴元素

《地平線》第一集的劇情很大部份是亞蘿伊追尋自己的身世以及解開零之曙光及世界毀滅的原因；來到第二集則除了像是「Avengers assemble」到處結交伙伴合力對抗敵人，更是也多了很多現時《地平線》世界中的風土人貌及各個勢力的描寫，比起「說一個拯救世界故事」，多了著墨在「塑造《地平線》的世界觀」。

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而在DLC中亦延續了這個方向，在本篇有相當多戲份、穿過太平洋來到美國的昆恩族遠征隊在炙炎海岸再度登場，炙炎海岸中的據點便正正是由失散了的昆恩族遠征隊興建；整個DLC劇情亦會和昆恩族遠征隊有許多交集。如果《地平線》系列還會再出下去的話，說不定下次就會越過太平洋，去到亞洲以至歐洲、非洲等地區冒險。

用弩砲支援同伴

同伴玩法亦在DLC中得到加強，在DLC一開始玩家就會偶遇新的同伴角色「世加」，而在整個DLC劇情中亦而入了不少二人協力的玩法，例如需要操作弩砲來為世加開路，或是由世加來操作機關以讓玩家繼續前進等等，以至有由世加來幫主角引開敵人注意力、從而令亞蘿伊可以繞路由背後突襲敵人的戰鬥；在一直以單人作戰為主的《地平線》系列而言是一個不錯的添加。

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總結：不算太大驚喜 但亦不會失望



今次DLC簡單總結就是「以和本篇水準相約的基礎下，添加新內容及故事後續發展」，作為遊戲的追加內容是合格有餘；有玩過《地平線西域禁地》本篇而又喜歡的話，這個DLC當然值得一玩不會失望；但如果本身就不太喜歡地平線，今次DLC也沒有為遊戲帶來驚天動地的突破和變化而令你非入坑不可。



玩開繼續玩，無玩開都可以試下玩

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