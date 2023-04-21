連登仔問如果淨打機應該買PS5定砌機 網民熱烈討論：電腦可玩呢樣｜PS5缺短問題消解之後，「買唔買PS5好」就成為未有機的人經常考慮的問題；最近就有網民在連登討論區發帖求教到底是買PS5還是砌機好，引起不少討論。



2023年先嚟買PS5定砌機好

連登用戶「搶獎家姐妍」早前在連登討論區lihkg中發表帖文「淨打機 依家買ps5定砌機好」，並在帖文中提及自己想玩的遊戲，以及在PS5和電腦之間猶豫不決的原因，指PS5體積太大，而且PS5已推出一段時間，現在來買其「舊貨」感覺不太化算；而如果買電腦的話，雖然樓主並不介意砌機，但是現時電腦遊戲主要經Steam等電子平台來購買、必須買斷遊戲，而樓主自認玩遊戲經常三分鐘熱度玩兩三日就會放棄，常常買斷數位版遊戲遊戲i.e.無法賣二手會令成本高很多。至於Xbox則因為沒有樓主想玩的遊戲而不作考慮。

https://lihkg.com/thread/3366814/page/1

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樓主在帖文中請其他連登用戶投票，認為應該買PS5就正評、砌機就負評。帖民引起熱烈討論，在撰文時已有百多個回應及800個反應；而在以正負評進行投票中則壓倒性支持砌機，有6百多票，支持PS5的則僅得百來票。

按圖放大連登仔討論現時打機應該砌機定買PS5：



+ 7

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結論：各有各好 睇筆直做人

至於留言討論則是各有正反論點，支持PC的主要原因是自由度高、高配備的PC畫面質素遠勝PS5，可遊玩Game Pass及可玩Mod，電腦除打機外可作其他用途等；另外也有網民打趣地提到PC可以玩成人遊戲，而主機則沒有。至於支持PS5的原因則有成本相對PC較低，可買賣二手碟，而且遊戲效能穩定較少Bug、外掛亦較少。而事實也正如網民留言提出的一樣，PC和PS5各有優劣，並非單純某樣比另一樣優勝；而應該是對每個不同玩家而言，PC還是PS5哪個更為適合。而一些遊戲可能只得PS5或PC版，如果很想玩那些遊戲的話就能選擇對應平台。

例如最近推出的地平線DLC「炙炎海岸」就是PS5獨佔遊戲

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不過記者也留意到一個情況是，在關乎主機和PC的討論中往往都會見到網民經常「吹奏」高端PC效能遠勝主機，畫面質素、幀率和解像度均比PS5優勝得多等等，卻常常忽略遊戲的實際表現不單視乎PC硬件規格，亦視乎遊戲和平台本身；由於許多遊戲都以主機基準來開發，推出PC版時往往因優化差，即使PC性能再好也會出現窒機等問題。例如近期的《卧龍：蒼天隕落》、《狂野之心》、《霍格華茲的傳承》等，都是PC版表現麻麻、PS5上卻是完美順滑的例子。