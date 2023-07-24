Mysta Rias 動漫節2023嘉賓8.27 NIJISANJI EN畢業｜買飛7.31見佢
Mysta Rias 畢業｜香港動漫節2023｜突然宣布從NIJISANJI EN 畢業的 Mysta Rias ，將於7月31日在動漫節大舞台做LIVE直播，與fans互動。如果去年有入場，應該都知道全個動漫節最迫爆場的一刻，就是NIJISANJI EN 兩位英語系VTuber、Noctyx成員Fulgur Ovid同Uki Violeta 在動漫節大舞台的直播見面會，當時全場迫到冇路可走，半個場所有對話都被台前歡呼聲蓋過。
百萬訂閱大紅人｜7.31動漫節出場
Mysta Rias將於7月31日，即是星期一在台上做直播。他是 NIJISANJI EN 四期生，由 2021 年 12 月 20 日起加入，以 Luxiem 成員身分出道，設定上是一位觀察力極強、解決過無數謎題的名偵探！Mysta Rias 在2022年尾終取得YouTube百萬訂閱金盾，想不到半年左右就決定畢業，👉想去香港動漫電玩節2023見Mysta Rias？上01Space預購ACGHK2023入場門票啦（LINK）
香港動漫節2023懶人包｜Cosplay自由行登記方法＋附門票網購連結
早兩日宣布會在8月27日因個人原因由NIJISANJI EN畢業，換言之今次將是首次、也是最後一次能夠在香港的大型活動與 Mysta Rias 互動。相信到時會展必定會地震。雖然台前的見面會VIP門票早已售罄，但大家仍然可以在台前與看他做直播。咁當然，你都需要一張香港動漫節2023的入場券啦！👉想去香港動漫電玩節2023？上01Space預購ACGHK2023入場門票啦（LINK）
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第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
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本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
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