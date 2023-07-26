歐美多個地區PS5官方減價促銷最多減750蚊 香港或跟上出機可等等｜PlayStation 5 PS5已推出2年大半，玩家們都開始期待有新型號或半代升級主機推出，又或是原生PS5型號可以減價更易出機。而最近歐美地區的PS5迎來一波減價，可能是PS5 Slim即將推出的前兆。



歐美多個地區PS5減價促銷 最多減750蚊

據法國科技媒體「Dealabs Magazine」報導，美國及歐洲多個地區的官方PS5都在最近進行了減價促銷活動；是次減價為官方活動，於PlayStation的官方商店「PlayStation Direct」及其他官方分銷渠道如Amazon、 MediaMarkt、GAME UK等進行。而且是次減幅頗多，德國減75歐元（約650港元）、英國減75鎊（約750港元）、美國地區也減了50美元（約400港元）。

是次減價的只有光碟版，數位版PS5主機未有參與；而且可惜是次促銷僅為短期活動，已於7月24日結束。

歐美多個地區PS5減價促銷

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香港亦有機會跟隨減價 有意出機可再等等

雖然歐美地區的PS5促銷已告一段落，但是既然其他地方的PlayStation官方進行過減價促銷，那麼香港或日本等亞太地區亦有機會在之後跟隨；如果對PS5有興趣、但又不是急著買機玩特定遊戲（如將在8月25日推出的《Armored Cored 6》）的話，可以考慮先等等觀望一下，看看香港會不會有PS5減價活動。

另外也有網民推測PlayStation官方都減價促銷，很有可能是代表想要「清倉」以準備傳聞中的PS5 Slim推出，因此若不急著買機，也可以考慮索性等到PS5 Slim公布後直接買新型號不用買舊貨。

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