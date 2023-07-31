外媒數《王國之淚》大量有心思小細節 10個必學超實用探索小技巧｜《薩爾達傳說 王國之淚》雖然已經推出了好一段時間，但遊戲的自由度和內容量都極高，不少玩家仍然熱衷於在海拉魯大陸中到處探索冒險。而遊戲不只是得地圖大內容量多，連許多細微之處都落足心機打磨，最近就有外國遊戲媒體數出60個你未必留意到的心思細節，其中不少還能變作實用探索小技巧。



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超多極有心思細節 被捧為神作有理由

外國遊戲媒體IGN最近發表影片文章，數出60個《王國之淚》中他認為值得一提有心思小細節。例子有遊戲中NPC的對話都有準備多個版本以對應不同情況，比如玩家在承接任務之前已經取得任務目標物品的話，對話內容將會有所不同。

還有就是和溫度相關的設定等等，例如林克在寒冷時會打冷震、在酷熱時會脫力；,沙漠的日間酷熱晚上寒冷比照現實世界，而在日間的沙漠中如果躲在影子下，又或是在火山站於水中時溫度會較低等等。

文章也提到以冷凍肉合成到盾牌後再用來盾牌滑行效果極佳，沒試過的話不妨試試看。

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除了設計和表現上的細心之處外，還有不少細節位其實等同遊戲中實用小技巧，學識的話能對遊戲中各處探索收集大有幫助；以下就整理10個實用心得：

1. 有一種克洛格謎題解法為一個圓形石陣獨缺了一塊，如果玩家有任何岩石武器，將武器丟在缺口或用究極手擺好位即可完成謎題。如果沒有岩石武器的話，這些石陣謎題的石頭都必定在石陣缺口的方向上。



克洛格圓石陣謎題

2. 在神殿中基本上都不能使用道具或佐納烏裝置，但武器和盾牌則通常不在此限。只要將佐納烏裝置合成到武器上即可「走私」入神殿內幫助解謎；通常以火箭盾最為泛用。



3. 將究極手和倒轉乾坤即可成為簡易升降機；將木板以究極手升高，然後再使用倒轉乾坤即可。



4. 藍圖可以用來作自動採集：將一堆蘋果以餘料建造黏在一起，然後登錄為最愛；接著在蘋果樹林中使用藍圖，就會自動收集附近的蘋果來製作。其他素材也可如法炮製。



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5. 地底世界探索心得1：在地底探索時如果想看地面／空中的對應位置有什麼，可隨時切換地圖顯示的層數來確認。



6. 地底世界探索心得2：在地底有120個破魔之根，位置和地表的神殿完全相同；因此當找到一邊時可順便找另一邊。遊戲中全120個破魔之根的位置可見另文攻略：



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破魔之根

7. 地底世界探索心得3：地底世界其實是地面世界的鏡像，礦坑位置直接對應各城市村鎮、純黑色無法通過的邊界則是河流或湖泊。一些地區會被黑色邊界包圍，玩家無法從地底世界走過去，而是要在地面找到相應的深穴進入。一些深穴位於隱藏位置e.g.洞穴中，無法直接在地面看見，例如利特村、卓拉領地、海拉魯森林公園的深穴等。



8. 地底世界的對應地面馬廄位置都會有萊尼爾（半人馬），需要農素材時可利用。



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9. 一些告示牌可以直接用馬匹來頂住，不用辛苦砌積木。



10. 當你取得一個神殿中所有的寶箱時，在地圖中神殿圖示旁邊會顯示一個寶箱圖示，方便玩家知道收集進度。

