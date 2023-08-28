那隻Pokemon小時可愛進化後樣衰？連登熱議《精靈寶可夢》之中國那一頭小精靈細個可愛但進化樣衰。Pokemon寵物小精靈（精靈寶可夢）風靡全球，系列發展到今日更是已有過千隻小精靈；但並非所有小精靈都像比卡超、伊貝般可愛，最近就有人在連登討論區發帖討論有什麼小精靈是「細個可愛、進化樣衰」，引起網民熱烈討論。



連登熱議有咩寵物小精靈細個可愛但進化咗樣衰

連登用戶「樂觀小王子」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「細個可愛但大個變醜嘅寵物小精靈」，並帖出「迷唇娃」及「紅唇娃」作例子，指未進化的迷唇娃明明十分可愛，進化後卻變成了厚唇黑人，形像反差太大寧願牠不要進化，直指是小時候看寵物小精靈看到「有童年陰影」。

https://lihkg.com/thread/3478881

👉Armored Core 6 機戰傭兵VI攻略｜快速刷錢方法 一小時怒刷250萬

按圖放大連登細個可愛但進化樣衰寵物小精靈之選：



+ 11

👉 連登熱議一世人只可玩3隻Game應點揀｜網民神回：淨係呢一隻就夠

近年「御三家」設計常炒車

帖文引起網民熱烈討論，在撰文之時已經有17頁回應；留言基本都讚同樓主看法，除了有人不滿樓主沒有以舊時香港版翻譯「紅唇娃」而是用了正式中文譯名「迷唇娃」。有網民特別指出近年的「御三家」精靈設計都出事，例如呆火鱷、潤水鴨等明明初始形態都十分可愛，但進化之後卻「九唔搭八」。

另外整個討論串中也有不少有趣惡攪留言，例如有人留言奇異種子進化之後變成薩波（變身後的形態），確實不論外型和配色都有共通之處，如果Pokemon和龍珠都沒看過的人說不定會被騙倒。

https://lihkg.com/thread/3478881

👉 連登熱議各漫畫最代表性畫面｜八、九十後經典集體回憶大晒冷

都有唔少精靈係進化係靚／仲靚咗

雖說有不少寵物小精靈在進化之後設計誇張或是風格大變、不如未進化前可愛，不過實際上也有許多小精靈進化之後一樣靚以至仲靚咗，例如經典的伊貝系列，各種屬性進化都有很高人氣。

伊貝

另外在朱紫搏得大人氣的新御三家「新葉喵」，進化後的「蕾蒂喵」及「魔幻假面貓」都獲玩家好評。當然少不了Pokemon系列中經典的「醜小鴨變白天鵝」，由醜醜魚進化而成的美納斯。

👉 Switch 2消息合集｜要賣呢個價！屏幕／內置／下向兼容｜持續更新

原文：連登討論區