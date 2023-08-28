《地城邂逅 戰鬥編年史》首抽攻略 開局最強角色推薦｜由人氣動漫IP《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》改編的最新3D動作手遊《地城邂逅 戰鬥編年史》已正式上架，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲首抽攻略及開局最強角色推薦。



地城邂逅戰鬥編年史內建無限刷首抽 建議盡量完美開局

《地城邂逅 戰鬥編年史》內建無限重刷首抽功能，刷首抽不需要一直重開新帳號；不過玩家需要完成整個第一章才可以進行無限重刷抽蛋，由開局到開抽需要大約20分鐘左右。期間劇情及動畫全部可以跳過；頭兩場戰鬥和訓練任務需要手動操作，其餘戰鬥都可以自動進行，不過界面操作及教學等當然還是要玩家手動完成。

內建首抽重刷是好文明

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無限重刷首抽為10抽，會保底有1隻UR角色，但注意並非是固定1UR而是可以出到複數UR角色：無限重刷10抽的第10抽固定為5隻UR角色的其中之一，而其他1~9抽則有機會出現任意普池的UR。在遊戲中的機率說明表示UR出現率為3%，據網上其他玩家回報本作UR出率不低，多刷幾次3UR並不困難，運氣好的話甚至可以去到5~6UR。因此如果打算認真玩本作的話，最好還是盡量刷一個有較多強力UR角色的開局。

按圖放大《地城邂逅 戰鬥編年史》刷首抽流程：



+ 7

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《地城邂逅 戰鬥編年史》開局最強角色：

雖說本作的抽蛋UR不難出，但另一方面卻是「闇鍋」抽蛋，將冒險者（可操作角色）、支援者（用於輔助冒險者，不能獨立出擊）及場景卡（裝備）全都放在一起。因此開局時建議盡量刷出3隻UR級冒險者角色，這樣玩家在戰鬥中就可以有三隻角色輪流上場戰鬥會輕鬆很多。

不過記者刷了半小時都沒有見到3UR冒險者，最接近就是這個2+1，不知道是記者非洲還是怎樣

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就如剛才提到無限重刷10抽的第10抽固定為5隻角色之一，分別是「千年妖精 蕾菲雅」、「勇者 芬恩」、「麗傑 阿伊莎」、「大切斷 蒂奧娜」和「未完的少年 貝爾」；刷首抽時可以盡量拼在1~9抽出現其他UR角色以免重覆/浪費了位置。

必出的5隻UR都很強力，選自己喜歡的即可

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另外由於UR級的坦/輔助角色目前數量較少，加上第10抽保底的5隻UR角色都是攻擊手，因此首抽都較為建議刷出UR坦/輔助角色，推薦的是「怒蛇 蒂奧涅」、「重傑 格瑞斯」、「悲觀者 卡珊德拉」和「九魔姬 里維莉雅」。

當然如果是為了某個喜歡的角色才入坑那就刷到有她/他為止吧。

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