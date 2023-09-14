Steam 20周年活動賣超值大禮包 70蚊港紙買總值超過800元遊戲合集｜今時今日提到「電腦遊戲」，相信大部份人都會馬上想起「Steam」這個數位遊戲發行平台；但原來不經不覺原來Steam已經有20年歷史，官方舉辦活動和玩家回顧過去20年歷史，還推出超值大禮包折扣，用70元就可買到總值超過800港元的遊戲。



Steam迎來20周年 主題網站回顧過去歷史趣聞

不經不覺Steam已經迎來20周年，Steam方面亦開設了主題網站，和玩家一同回顧Steam過去20年的軌跡，從主題網站中可得知Steam過去20年的各個有趣里程碑；例如常常讓玩家破財的Steam特賣則是2007年首次舉行，2008年推出Steamworks、2011年新增螢幕截圖與Steam Guard功能等等。

https://store.steampowered.com/sale/steam20#SaleSection_62469

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說到歷史，其實Steam最初並非是想做現時般的讓第三方遊戲上架的數位遊戲發行平台，而主要是用來服務《Counter Strike》、《Half-Live》等Valve自家遊戲的平台。直到到2004年5月才有第一款第三方廠商開發的遊戲《Codename: Gordon》在Steam上架。雖然該遊戲上架時間不長很快就下架，但Valve亦表示它「永遠是Steam歷史中重要的一環」。

順便貼一貼不知道大家有沒有見過的十多年前的Steam舊界面：

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/723dml/the_original_steam_gametab_layout_10_years_ago/

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超值大禮包 總值過800元遊戲0.8折70元入手

為慶祝Steam平台20周年，官方也將其自家遊戲完整合集「Valve Complete Pack」以超低價0.8折（-92%）出售，原本總值802港元的遊戲，現在只需要約72港元就能買到。這個組合包收錄所有Valve開發的一共22款遊戲，包括Left 4 Dead、CS:GO、Portal、Half-Life等經典遊戲作品，老實講就算唔玩買來儲都抵。

Valve Complete Pack

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同期尚有其他優惠

Steam作為全球最大最主流的PC遊戲平台，基本上每日都有大大小小的優惠、特賣活動舉行，近期活動就有剛好同樣近來20周年的《Call of Duty》決勝時刻 / 使命召喚系列，於是在Steam上舉行特賣活動，系列作品最低33折，可以趁平價買回系列舊作當補完戰役模式的故事。

steam

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