VTuber直播主生態殘酷真相非人人風光 有人月入6位數有人無錢開飯｜近年YouTuber、VTuber、Twitch直播主等自媒體大為流行，不單形成了龐大的市場和產業鏈，也有許多成功的YouTuber、直播主賺到盤滿缽滿。但正所謂「一仗功成萬骨枯」，站在頂點的人固然風光，但更多的是沒有受人注意的底層創作者。最近日本就有一位「個人勢」VTuber公開自己過去大半年的收益表，內容令人心酸。



個人勢VTuber公開收支 9個月只賺到500蚊

日本一位「個人勢」VTuber（即是並沒有簽約加盟經理人公司、以個人身份展開活動的VTuber）「しろうさ」（@Sirousa_A0927）在推特（Twitter，現X）發表了一則推文，公開了自己由今年1月到9月的收益支出表，並附上一句評語「這就是真實的個人勢VTuber」。

https://twitter.com/Sirousa_A0927/status/1701523543450619971

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收益表中顯示9個月下來しろうさ的赤字為94萬4千日圓（約5萬港元）；雖然其中有大部份是為了開始VTuber、直播活動而購入的硬件器材，如電腦、麥克風、隔音物料等初始成本，另外委託繪師畫圖及設計虛擬角色的新衣服，以及參加發聲訓練班亦花了不少費用。由於大部份都不是經常性支出，因此理論上做VTuber越久的話這些成本就會被攤薄；但問題是在收入方面，9個月來只得一項來自Fantia網站共9000日圓（約477港元）的收入，換言之即每個月只賺到50港元左右，莫說要糊口根本就和白做沒什麼分別。

哪邊廂成功上位人士發過豬頭 總收入以億計

事實上想要做VTuber / YouTuber到可以賺到維持生計的錢的人是相當少數；畢竟首先想要達到YouTuber「收益化」可以開始營利的條件就已經不簡單，而即使達到收益化之後，靠點擊率賺到的錢也未必很多，不少人即使YouTube頻道或直播/影片事業已達到能在平台上收益化，也還是需要另外打工維持生計，又或單純是將直播/影片當成副業或興趣、加減賺些零用錢。

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像是人氣極高的VTuber品牌hololive，其人氣成員每年都收到以百萬計的superchat，另外還有會員、販賣周邊、工商等各種收入。

但另一方面，如果在YouTube、Twitch或抖音等影片平台做出成績，去到十萬以至百萬訂閱的話，就可以賺到常人難以想像的大錢。最近有一位在Twitch上有200萬追蹤的實況主「Mizkif」在一次直播中意外自爆了收入；事緣Mizkif在一次直播中靠近電腦以調整鏡頭；然而不慎播出了其Twitch直播後台數據，顯示了他過去一週的收入。

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Mizkif

據直播後台數據顯示，Mizkif在2023年9月5日至9月11日期間獲得的Twitch收入為13,168.32美元（約10萬3千港幣）。單以這個數字計算，Mizkif每月的收入就是41萬港元，年收入接近500萬。而且這個數字僅僅是直播平台分，還未包括產商贊助（工商）或任何其他形式（如觀眾打賞/討閱付費會員等等）的收入。還有網民分析Mizkif因為直播次數不太穩定，如果他更加勤力的話，可以賺到3~4倍的收入，即是Mizkif有能力單靠Twitch直播一年賺取2000萬港元。

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Mizkif

之前也有網民統計最近剛宣布退休的台灣知名YouTuber「阿神」歷年來收入最少達3億台幣（約7330萬港元），換言之其年收入最少都有500萬港元以上。只是就算縱觀整個網路世界，能到賺到這種級數的收入的人是絕對少數，如果因為憧憬「直播打機賺錢」就想入行成為YouTuber / VTuber / 實況主的話，就要先有可能會成為文首「しろうさ」甚至其以下的結果。

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