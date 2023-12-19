手遊貓之城首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜主打可愛貓娘角色和未來科幻設定的手遊《貓之城》已雙平台上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括遊戲快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



《貓之城》快刷首抽方法

《貓之城》對於刷首抽來說相當友好，不單可以使用遊客登入，而且可以一鍵清除遊客帳號，不需要重裝遊戲或使用「+1」大法，只需要首抽之後刪進度就可以馬上重來。而刷一次首抽也不太花時間，10分鐘以內可刷一次。不過相對地在刷完首抽之後記得馬上去綁定帳號以免丟失進度，不然打了進度以至有課過金的帳號被誤刪的話就太慘了。

有貓就是神作...

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按圖放大《貓之城》刷首抽流程：



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《貓之城》刷首抽流程：



1. 首先選遊客登入

2. 然後要看一段無法跳過的開場動畫（數十秒長度），動畫後接下來的劇情全部可以右上跳過

3. 會有兩三場教學戰鬥，無法跳過，只能按指示操作

4. 教學關後再過一段劇情便是新手第一抽，必出SR角色「非天」

5. 接下來教學會叫你繼續跑主線，但只要在領完序章獎勵、在1-1完成編隊後，就可以回到主界面開始首抽，不用真的打關

6. 首先點擊右下角的貓咪icon打開選單，然後打開「郵件」再一鍵領取，可領到2300石、SR角色特莉絲等。

7. 然後再去活動頁面將能領的東西都領一領，尤其是入職福利的1000石別忘了拿

8. 總共會有3800石，但是這些石只能在普池使用，首抽也就是刷普池了

9. 抽完沒出貨的話，再點擊主介面右下方貓咪圖示打開選單，選設置再在「其他」分頁中選「用戶中心」，選擇「刪除訪客帳號」，確定後就可清除遊客進度重刷首抽

10. 如果是出貨正式開局的話，就在帳戶中心選「綁定FUNDOLL帳號」，以免丟失進度



《貓之城》

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《貓之城》開局最強角色推薦：

《貓之城》開服最強角色是SSR「特莉絲」，另外SSR小音、SSR非天、SSR娜芙瑞特、SSR伊蓮娜都是強力角色，首抽只要有以上任意1~2隻便可開局。另外現時開服限池的SSR「小白」也是最強角色，但由於首抽的石都只能抽普池，難以用刷首抽的方式刷出SSR小白；建議隨緣或是首抽刷好開局後直接課到有。

按圖放大《貓之城》開局最強角色推薦：



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最後是注意SSR「艾可」和SSR「安雅」可以透過開服／新手活動或是相對便宜的課金方式直接獲得，因此首抽就盡量不要有她們了。尤其SSR艾可也是一線超強角色，只需課金8港元再登入3天即可獲得，建議直接比8蚊獲得而不用在首抽刷她。而開服最強特莉絲也可以透過購買「大月卡」高級合約i.e.戰鬥通行證直接獲得，打算會玩一段時間的玩家可以考慮。