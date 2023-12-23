機迷遊日必去懷舊機鋪朝聖｜挑機VR快打、街霸2重現高分少女劇情｜喜歡懷舊遊戲的香港機迷，去日本除了行秋葉原尋寶搵舊game，介紹你去一家著名懷舊機鋪「ミカド」（Mikado）打卡，日本人會專門過去打懷舊game，以至世界各地都有玩家會專門過來朝聖！



高田馬場懷舊機鋪 數十款懷舊格鬥遊戲任打

遊戲發展日新月異，硬件效能和遊戲引擎的性能都越來越強、能打造出畫面更精緻、效果更華麗、玩法更多元化的新遊戲；但另一方面，也有不少人鍾情於三四十年前的懷舊遊戲，體會舊時的人。如果你喜歡懷舊街機，或是不曾接觸過、但對30年前的機鋪到底是怎樣有興趣的話，下次去東京時可以去位於高田馬場的這間著名懷舊機鋪「ミカド」（Mikado）朝聖和打卡。

「ミカド」在機鋪玩家之間相當有名，它位於高田馬場，一般人去東京遊玩應該較少專程前往高田馬場，不過高田馬場位於JR山手線上交通相當方便，而且「ミカド」的位置離JR站極近，JR山手線高田馬場站外徒步1分鐘內即達，機迷即使是專程過去打卡亦不困難。不單日本人會專門過去打懷舊game，以至世界各地都有玩家會專門過來朝聖；下次到你去打卡時說不定會在店內撞到鬼佬。

ミカド。攝影：林卓恆

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罕見音Game、VIRTUAL-ON 大型機體

「ミカド」的最大特色是店內擺放的幾乎全是二三十年前的懷舊街機遊戲：高田馬場的「ミカド」有兩層，地下擺放一些舊的音樂遊戲和大型機台，像是beatmania、Time Crisis 2、電腦戰機VIRTUAL-ON、舊版的拍拍機等等。

二階格鬥game專區

而二樓就放置了多款懷舊格鬥遊戲，如《Virtua Fighter》VR快打、《街頭霸王3》、《拳皇98》、《魔域幽靈》、《餓狼傳說》等等。除了格鬥遊戲外也有放置舊過版街機遊戲及彈幕遊戲，像是Gunforce（Metal Slug越南大戰系列的精神前作）、怒首領蜂、泡泡龍等等，還有俄羅斯方塊、上海等懷舊遊戲，都是有去機鋪的80、90後都見過以至玩過的童年回憶。老玩家可以來此重溫舊夢，新玩家就可以單純打卡、看一看三十年前的街機遊戲是怎樣一副光景。

https://takadanobaba.keizai.biz/headline/442/

另外也有一些「多合一」機台，每部都可以在十多款不同遊戲中選擇，這些多合一主機的遊戲就較為近代，但都是已退役、不再更新的舊作，例如《Guilty Gear GGXX》、《ARCANA HEART》等等。

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多人熱打Virtua Fighter、街霸3

可能是因為平日的關係，在記者到訪「ミカド」當日人流並不算多，但也見到不少明顯是上班族、年齡約在30前後的人圍在一起打舊格Game。最多人玩是Virtual Fighter，其他如街霸3、拳皇98等都有人挑機；大家排隊輪流坐低挑機，等待的人就在機台旁邊圍觀，相當有氣氛。

https://youtu.be/zC_9FmLPun4?si=qE7IIZ7gyVVedSPg

常有local地區比賽 線上直播選手自己做返casting

「ミカド」經常舉行自由報名的小型比賽，記者到訪的當日剛好就在辦《侍魂 天下第一劍客傳》的比賽，規模並不大只有8人參加；而「ミカド」的比賽都會進行線上直播，最有趣的是選手們自己會順便擔當casting，解說其他對手比賽的過程和細節。

正正就是這種規模不大的地區性活動，能讓那個社區的人聚集在一起、讓人們在機鋪內互相認識和切磋交流，這正是當年機鋪文化最有趣的地方。現今網路年代，就算街機也大都以網路對戰為主，固然是更方便，但另一面就不如舊時機鋪那麼有凝聚力和歸屬感。

http://mi-ka-do.net/

而除了比賽以外ミカド也常常直播機鋪中的現場對戰，並會有店員擔當解說，讓不了解該遊戲的觀眾都可看懂。

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高分少女合作

不知道大家還記不記得早幾年在網上成為一時熱話、以懷舊格鬥遊戲和在遊戲機中心展開的青春戀愛為主題的漫畫／動畫《高分少女》（Netflix有得睇）；以懷舊遊戲為主題的「ミカド」也有和高分少女合作，不單成為了動畫版中登場的機鋪之一，更和高分少年原作者押切蓮介及其他畫師合同推出了一本同人誌。另外也有一些該機鋪的Goods如散紙包等，有興趣的話可以在打卡之後買一些帶走。

https://x.com/babamikado/status/1002505766199222273?s=20

高田馬場ゲーセン ミカド in オアシスプラザ

Takadanobaba Mikado Game Center



地址：東京都新宿區高田馬場４丁目５−１０

營業時間：上午10時至晚上12時

交通：JR山手線 高田馬場站（戸山口・南出口）徒步30秒

官方網頁：http://mi-ka-do.net/

