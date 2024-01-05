switch 2 性能／售價分析師最新爆料｜網民熱議：有向下兼容就得｜坊間普遍預期任天堂會在今年之內推出Switch的後繼機「Switch 2」，而關於Switch 2的爆料幾乎是每周更新；最近就有外國遊戲媒體訪問日本遊戲業內人士，爆出許多關於Switch 2的預估及推測。



分析師指已有廠商拎到Switch 2開發機

玩家們都相當期待任天堂會在今天之內推出Switch的後繼機「Switch 2」；外國遊戲媒體「gameindustry.biz」最近在其2024年遊戲綜合分析文章中，訪問了日本遊戲界顧問公司（consultancy）「Kantan Games」的CEO、遊戲業界分析師「Serkan Toto」，請他發表關於2024年Switch相關的預測。

他表示Switch後繼機推出的時間終於要到來，並指出部份遊戲開發者已經取得Switch後繼機的開發機（Dev kit）。他預計Switch後繼機的定價將為400美元（約3100港元），比原有Switch貴出不少；他也表示Switch遊戲的售價也有很大機會提高至70美元。

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他認為Switch後繼機並不會是一款革命性產品，而更傾向為既有Switch的「迭代」；任天堂可能會為Switch後繼機添加一些新的功能或周邊配件，但整體而言還是會和既有Switch大致相同。另外他也指出由於Pokemon遊戲的存在，而Pokemon遊戲向來非常著重可攜性，因此任天堂不太可能會在其下一部主機放棄其可攜式設計。

Switch 2網路概念圖片

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網民反應讚否皆有：最緊要對下兼容

對於以上分析網民持不同意見，有人認為如果沒有大規模革新、只是稍為提升硬件性能的話，很有可能重蹈WiiU大爆死的覆轍；但也有不少網民均表示最重要的是向下兼容能力，售價不是問題，只要能兼容現有的Switch遊戲就一切好說。另外也有人提到Switch的遊戲（尤其是獨立遊戲）售價本來就比其他平台貴，如果主機本體也加價相當令人卻步。

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