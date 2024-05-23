妄想症｜妄想症患者無「病識感」 如何勸他們看醫生？

這是一個健康資訊爆棚的年代，一般人的醫療知識遠比上一代豐富，但求醫治病要有理想效果，病人本身必須先有「病識感」——察覺自己有病，明白需要接受治療。然而有一種病，患者卻堪稱是「病識感」最差的，那便是妄想症。



精神科專科醫生張漢奇表示，妄想症是指患者的思想大部份時間只圍繞著一件事，例如某人要害我，某人暗戀我等等，這些事在旁人看來是不合常理的，患者也拿不出證據，卻仍深信不疑。

「妄想症患者一般不會覺得自己有病，只會覺得別人誤解他，不明白他，即使有機會在家人、朋友勸導下來見醫生，但並不會輕易同意醫生的診斷，也不容易叫他們接受治療。」張醫生表示，「所以精神科醫生必須在聆聽完患者的傾訴後，不加以否定，但也不加以認同，而是用心理學上的方法和他們傾談，例如患者覺得某位明星向她示愛，醫生可能要反問：如果他不停向你示愛，其他人為什麼沒有察覺呢？你寄信、寄卡、送禮物給他，他為何從不回覆呢？這樣說是為了帶動患者反思，漸漸有機會肯認同自己有病並接受治療。」

如何勸服親友去見醫生？

那麼，身邊人如何可勸服疑似妄想症的人士去見醫生呢？張醫生建議緊記兩件事：

當懷疑身邊人有類似妄想症狀，千萬不要挑戰他、質疑他，「因為對於妄想症患者，愈質疑他只會令雙方愈難溝通，最終他連自己的妄想內容也不再和你分享。所以，身邊人若想幫助妄想症患者，必須有耐性，不要和他爭論，而應表明你清楚知道他說什麼，這樣才有機會逐步建立雙方的信心。」

勸他去見醫生時要避免一矢中的說：你患了妄想症，去看醫生吧！「因為太過擊中妄想症患者的痛點，他反而會不願去求醫。可以改為和他說，你覺得有人針對你，或某某明星玩弄你，你會否考慮去見醫生，令自己舒服些？這樣說的話，會比較容易見效。」張醫生說。

根據本港和外國的研究，在人口之中，大約有0.03%至0.1%患有妄想症，伸算本港大約有數千名患者。張醫生提醒，「大部份妄想症患者平日和普羅市民其實沒有分別，他們會上班、交朋友，有家庭生活，即使和他近距離接觸交談，若談話內容沒有觸及他的妄想，也未必能夠察覺他的妄想症狀。但當你觸及他所妄想的內容，就可能會感覺到這個人有點怪，所講的事根本無法證實，也不能以常理推斷和解釋，但他卻非常堅持。」

如果察覺身邊人有以上情況，最好能和他仔細詳談，有需要時勸服患者諮詢精神科醫生，就有機會帶來幫助。