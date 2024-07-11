鼻黏膜發炎恐致鼻瘜肉 嚴重或影響腦部！醫生：這種情況特別難搞

鼻腔裡出現瘜肉，常見原因是因為有一些發炎的細胞進入了鼻黏膜，令它愈來愈腫脹，出現半透明狀或外表像水腫的種塊，成為鼻瘜肉。這些引致鼻瘜肉的炎症，可以是由細菌、病毒導致，而近年更受關注的是和免疫系統相關，因「二型免疫反應」出錯而形成的「二型炎症」引起的「難搞的鼻瘜肉」。



鼻瘜肉示意圖

耳鼻喉科專科邱騏驄醫生指出，鼻瘜肉一般都是良性，不會像大腸的瘜肉般有機會變成惡性細胞。那麼，為什麼「二型炎症」引起的鼻瘜肉會特別難搞呢？「因為二型炎症鼻瘜肉容易復發，往往需要多次治療也未必能根治。而且二型炎症的病人很可能有其他疾病例如哮喘，或白血球之一的嗜酸性粒細胞偏高等特徵，所以若屬於二型炎症的病人要特別留意。」

病徵方面，「若是初期的鼻瘜肉，還未在鼻腔內造成嚴重阻塞，可能會引致鼻竇炎、鼻涕倒流等病徵。但當引起了鼻竇炎，又會有鼻竇炎本身的病徵例如頭痛、眼睛周圍肌肉痛、鼻涕愈來愈『穊』、聞到自己鼻腔裡的臭味，甚至鼻涕倒流引致喉嚨不適等。當然同時間也會有鼻炎的病徵，例如鼻痕、鼻分泌物增加等。當鼻瘜肉愈來愈大，數量愈多，就會影響呼吸，無論服藥或洗鼻都未必能解決鼻塞的情況。而最擔心的是出現鼻竇炎併發症，影響眼睛甚至腦部。」邱醫生說。

而二型炎症引起的鼻瘜肉，也有本身的特徵：一般是多發性，通常在兩邊鼻孔均會出現瘜肉，影響鼻竇和鼻腔的範圍會較大，以致病人的嗅覺也會受到影響。

二型炎症引起易復發 生物製劑從根本性治療

現時治療鼻瘜肉方法很多，一般都會先嘗試洗鼻和口服抗組織胺類藥物，若有鼻竇炎則會考慮以噴鼻式類固醇，或口服類固醇、抗生素等嘗試控制。但邱醫生表示，有時上述傳統藥物未必能完全令鼻瘜肉消失，所以需要考慮手術，「現今大部份鼻瘜肉手術都會用『功能性內窺鏡』微創手術，將瘜肉及發炎組織移除，令鼻竇可以重新打通以及消除鼻腔的炎症。」

但二型炎症引起的鼻瘜肉，特別容易復發，未必以傳統藥物或一次的手術就可以根治，幸好近年多了一項治療選擇：生物製劑。

「生物製劑作用類似我們體內自然產生的抗體，」邱醫生表示，「它們會尋找特定的抗原，並黏附上去，抑制炎症。這類生物製劑在近5至10年已被廣泛使用於治療二型炎症，可以有效抑壓二型炎症的反應，治療發炎的根源，令鼻瘜肉病人有機會可以減少需要做手術的次數，以及減低使用類固醇的需要，所以是屬於一個比較根本性的治療。」

現時，使用傳統藥物甚至手術後效果不理想的鼻瘜肉，或鼻瘜肉經常復發，或鼻瘜肉病人有明顯的二型炎症特徵，醫生便可能會和病人商議考慮使用生物製劑控制病原，一般每二至四星期注射一次，副作用一般都是局部性，例如注射部位紅腫和頭痛，較罕見有關節痛，嗜酸性粒細胞上升、眼睛角膜問題、血管發炎等。

至於是否需長期注射？邱醫生表示，「生物製劑治療二型炎症鼻瘜肉一般較快見效，但亦不是注射一或兩針就可以停藥，通常需要使用一段時間後，再根據病人的情況判斷是否適合停藥。病人有機會需要定期注射。」