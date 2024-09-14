濕疹｜治療新方案 口服JAK抑制劑 六成病人改善達75%

有研究指出，每五個香港人就有一個患有不同程度的濕疹。治療濕疹常用的藥物之一是類固醇，皮膚科專科醫生陳厚毅指出，類固醇若適當使用的話，對大部份濕疹有紓緩作用，但亦有不少人擔心它會產生副作用。



陳醫生表示，「類固醇有外塗或口服兩大類，視乎濕疹的嚴重程度選擇使用，有機會改善濕疹，但兩者亦各有副作用，例如外用類固醇若長期使用或塗得太多、太厚，有機會引致皮膚變薄和萎縮。若濕疹在眼睛附近的皮膚，長期外塗類固醇更有機會增加白內障、青光眼等風險，所以一般只建議短時間使用。」

口服JAK抑制劑 六成病人改善達75%

至於口服類固醇的副作用，包括長期服食會導致白內障、骨枯、中央肥胖、骨質疏鬆甚至影響肝、腎等。所以陳醫生提醒，類固醇必須依循醫生指示使用，不可過量也不可超逾使用日期。而另一方面，現在類固醇也不是治療濕疹的唯一出路，其中一種新一代的藥物是「口服JAK抑制劑」。

陳醫生表示，「JAK是白細胞裡的一種發炎訊號，近年知道它與濕疹的皮膚發炎有莫大關係。而口服JAK抑制劑可以透過中斷JAK的訊號，令發炎訊息和發炎情況大幅減輕，有效改善濕疹的病情。」

口服JAK抑制劑只需每天服食一次，暫時針對十二歲或以上、中度至嚴重的濕疹患者。根據臨床研究結果，大約六成中度至嚴重濕疹患者使用口服JAK抑制劑後，可改善病情達七成半。它沒有類固醇的副作用，但陳醫生提醒，在服藥期間必須由醫生監察，以達至最安全的效果。

此外，治療濕疹還有其他不同方法，包括俗稱「照燈」的UVA或UVB紫外光治療、外用免疫抑制劑、口服免疫抑制劑、不含類固醇的外用PDE4抑制劑、注射式生物製劑等。

改善濕疹要從生活細節做起！

而病人更需要做好生活細節，包括經常使用潤膚產品以保持患處皮膚滋潤，減少過敏反應，同時要遠離致敏原，例如家居要經常保持清潔，避免接觸塵蟎和霉菌等。若致敏原中包括某些食物，也應遵從醫生指示戒口，而不是什麼都不吃弄致營養不良。

「病人有需要的話也可進行皮膚致敏原測試，找出自己的致敏原並且避開。根據臨床經驗，大部份患者只要避開致敏原，再做好皮膚保濕，甚至未必需要藥物也可控制濕疹的。」陳醫生「打氣」表示。