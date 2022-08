乾癬｜屬慢性發炎　增患腸道、心血管併發症風險　嚴重減壽5至8年

有種皮膚疾病因為免疫失調,造成皮膚板塊狀發炎、紅疹、搔癢,嚴重影響外觀和生活品質,且一旦罹患終身無法治癒且可能會增加癌症及減少平均壽命,這個皮膚問題是乾癬。



乾癬不只是皮膚問題,由於是免疫系統失調,因此更是全身性的疾病,由於慢性發炎,會使身體各部位出問題,例如腸道和心血管。

乾癬併發症多 大腸癌風險增1.16倍、壽命少5~8年

乾癬在台灣的盛行率約為千分之2.3,全台灣大約有5萬名以上的乾癬患者。長庚醫院分析了27萬多位乾癬患者的資料,發現乾癬病人與一般人相比,罹患大腸癌的風險增加1.16倍,其中女性族群更高達1.41倍,研究成果刊登在《美國皮膚科醫學會期刊(Journal of the American Academy of Dermatology)》中。

該研究作者、台灣林口長庚紀念醫院皮膚部主治醫生紀景琪指出,這篇研究是獻給父親,因為父親同時罹患乾癬和大腸癌,因此投入兩者關係的研究。紀景琪表示,目前兩者間的關聯,研究比較多的是因為發炎導致細胞激素介白素增加,介白素已證實是與大腸癌有關,另外是發炎導致腸道菌組成改變,但這僅是理論推測,實際上還需要更多研究。

紀景琪表示,先前研究已發現,乾癬病人比起一般人有更高的風險會發生發炎性腸道疾病,如乾癬患者發生克隆氏症的機會是正常人的2.53倍,發生潰瘍性大腸炎的機會是正常人的1.71倍。

另外乾癬患者也特別容易有心血管問題。紀景琪指出,乾癬會使血管內皮發炎、造成血栓,且容易有心肌梗塞、中風、高血脂、高血壓等問題,因此乾癬病人若沒有定期追蹤、治療心血管問題,平均壽命會減少5~8年。

乾癬病人還會有其他併發症,例如有30%的病人會有結膜炎或乾眼症,另外也可能發生慢性腎病、氣喘、肝硬化、關節病變等問題,「這些症狀看似跟乾癬毫不相關,所以常常延誤治療,」紀景琪說。

乾癬患者應定期健康檢查 治療要做到7件事

乾癬屬於全身性疾病,會影響各個器官,所以要定期健康檢查、維持身體健康避免罹患慢性病,如有慢性病就要定期追蹤,且病人要有警覺心,有問題隨時就醫。

紀景琪分享,一位40歲的女性,3年前罹患乾癬,但控制良好,但幾個月前換新工作,壓力大增,時常跑廁所且腹瀉,由於她的父親有大腸癌的家族史,建議她到胃腸科門診做詳細檢查。透過大腸鏡檢查發現有一顆1公分左右的良性腺瘤瘜肉,經由內視鏡切除再服用整腸藥物和生活作息調整,身健康逐漸康復。

日常生活習慣也很重要。台灣亞東醫院皮膚科主治醫師蔡雅竹和紀景琪表示,日常生活中可以做到以下幾點來緩解不適、避免復發或改善治療效果:

1. 減重:紀景琪指出,體重控制對乾癬病人很重要,體重過重會影響治療效果,且會伴隨其他慢性病,所以如果是肥胖的病人,都會要求其減重。

2. 擦乳液:蔡雅竹表示,乾癬病人的病灶會有脫屑、乾裂等狀況,可以使用無香精的乳液或凡士林。

3. 多曬太陽:陽光中的UVB有調節皮膚免疫的功能,所以除了醫院照光治療提供UVB,也可以把握機會把患部露出來曬太陽,每次10分鐘即可,「不要使用防曬乳,否則效益會降低,」紀景琪說。

4. 飲食天然清淡、避免油炸和補品

5. 睡眠充足

6. 紓壓、放鬆心情

7. 戒煙、戒酒:這2種習慣會加重體內發炎的狀況,也會使病情復發或難以控制。

【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」