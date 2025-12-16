淋巴癌｜皮膚痕不一定是濕疹？持續痕癢伴隨6大警號就應求醫！

每逢轉季或天氣潮濕，不少香港人都會受皮膚問題困擾，最直覺的反應通常是：「又濕疹發作？」或是「皮膚過敏？」

然而，有醫生提醒，若皮膚反覆痕癢且持續紅腫，未必是單純的皮膚敏感或濕疹，有時候這反而是身體在發出深層的求救訊號，甚至可能與淋巴癌有關。



２個真實案例：被誤當濕疹的癌症

早前，台灣營養醫學醫生劉博仁在Facebook專頁上分享了門診時遇見的真實個案，患者起初都以為只是普通的皮膚問題，結果卻出人意料。

劉醫生指出，其中一位女士受皮膚紅腫、痕癢困擾長達三個月，外觀與濕疹極為相似，但試盡各種藥物仍未能「斷尾」，更出現夜間嚴重盜汗，一度誤以為是更年期徵狀；另一位患者同樣將紅腫視為濕疹，惟求醫多次後患處不僅反覆發作，紅疹範圍甚至愈來愈大。最終兩人經詳細檢查後，均證實這些頑固的皮膚症狀其實都是由淋巴癌所引起。

拆解迷思：為什麼淋巴癌會令皮膚痕？

許多人對此感到不解，淋巴癌與皮膚痕癢有何關係？

劉醫生解釋，這並非單純的皮膚表層問題。當淋巴癌細胞活躍時，會釋放出一種名為「細胞激素」的發炎物質。這些物質會直接刺激神經系統，導致患者出現以下特徵的痕癢：

● 深層痕癢： 感覺像是從皮下深處透出來的癢。



● 難以止痕： 一般止痕藥膏效果甚微。



● 夜間加劇： 晚上痕癢感特別明顯。



因此，若發現皮膚癢具有「深層、長久、難治」這三大特性，便要提高警覺。

自我檢測：這6大警號不可忽視

圖片由AI生成

劉醫生提醒，皮膚問題雖然常見，但若伴隨以下任何一種症狀，請務必盡快諮詢醫生意見：

1. 夜間盜汗（Night Sweats）：這並非指因天氣熱而流汗，而是睡到半夜全身濕透，甚至需要更換衣物的程度。這是淋巴系統發出的典型警號。



2. 不明原因體重下降：在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 至 10%。



3. 不明原因發燒：體溫時高時低，感覺像感冒卻沒有流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道症狀。



4. 淋巴結腫大（無痛性）：在頸部、腋下或腹股溝（大腿內側根部）摸到硬塊，觸摸時不痛，且持續不消退。



5. 異常疲倦：這種疲倦感並非單純熬夜所致，而是休息後仍感到全身虛弱。



6. 皮膚出現奇怪變化：皮膚出現反覆不明的斑塊、結節或增厚，狀似濕疹但無法治癒。



濕疹定癌症？認住「4-6週」黃金求醫期

當然，絕大部份的皮膚痕癢確實只是濕疹或乾燥引致，市民無須過分恐慌。劉醫生建議，若你或身邊親友出現以下情況，便不能只當作一般皮膚病處理：

● 痕癢持續超過 4 至 6 星期，且治療效果不佳。



● 皮膚紅疹或斑塊範圍擴大、變厚。



● 伴隨上述提到的盜汗、發燒或消瘦症狀。



記者總結： 身體的不適往往是健康的風向標。面對「越醫越奇怪」、「越擦藥越無效」的皮膚問題，多做一步全身檢查（如血液檢驗或影像掃描），往往是早期發現嚴重疾病的關鍵。病向淺中醫，切勿忽視身體最誠實的訊號。

