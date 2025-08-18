落暴雨、氣溫一變就會偏頭痛？醫揭5種天氣變化最易誘發3招改善

「天氣變了，我的頭也開始痛了！」如果你也經常有這樣的經驗，你的身體可能比氣象局還靈敏。



許多偏頭痛患者都能「感應」氣候異動，究竟天氣怎麼影響我們的大腦，引發偏頭痛？如何預防天氣所觸發的偏頭痛？

天氣變化竟是偏頭痛的「觸發開關」？

台灣神經科醫師王培寧指出，偏頭痛是一種常見但頗為惱人的神經系統疾病，除了突如其來的疼痛，部分患者還伴隨噁心、畏光、視覺模糊等症狀，更令人困擾的是，有不少患者發現偏頭痛常在「天氣變天」時發作，像是下雨前、氣温驟降或濕度飆升時。

根據統計，有約3～5成的偏頭痛患者，會明確指出「天氣」是誘發頭痛的主要因素之一；這也讓天氣成為最常被患者指認的觸發源之一。儘管科學界對這種現象仍在研究當中，但已有部分機制可以解釋天氣為何會「惹怒」我們的神經系統。

為什麼偏頭痛患者對天氣特別敏感？

王培寧說明，偏頭痛患者的大腦與神經系統比一般人更為敏感，對環境的微小變化會作出較強烈的反應；當氣壓、温度、濕度或空氣品質產生明顯波動時，可能會啟動大腦內的疼痛傳導路徑，引發偏頭痛。這也使得偏頭痛患者成了「氣象預報員」。

這種高感度的神經反應與偏頭痛的核心病理「三叉神經血管系統」有關。當外界刺激觸發三叉神經時，神經會釋放一種名為「神經胜肽」的物質，進一步造成顱內血管擴張、神經發炎，最終導致劇烈頭痛。

哪些天氣因子會「踩到痛點」？

雖然每個人的敏感因子可能不同，但醫學觀察顯示，有幾種常見的天氣變化特別容易引發偏頭痛：

1. 氣壓變化

氣壓的劇烈變動，尤其是在颱風、暴風雨來臨前，會對大腦血管造成影響，使血管擴張或收縮，引發偏頭痛。不少患者也會在搭飛機或上山時，因氣壓變化出現頭痛症狀。

2. 氣温變動

無論是高温酷暑或氣温驟降，這些變化都會打亂身體的生理節奏，進一步影響神經傳導與血液循環，誘發偏頭痛。

3. 濕度改變

高濕度常與低氣壓並存，加重其影響；而空氣過於乾燥則可能導致身體脱水，也是一種潛在的觸發因子。

4. 空氣品質

像是空氣污染、花粉濃度上升等，會刺激呼吸道與神經系統，導致免疫反應與神經活化，增加偏頭痛的風險，都市居民或過敏體質者尤其要留意。

5. 暴風雨

如暴風雨這類天氣現象，往往同時伴隨氣壓、温度、濕度變化與雷電等多重刺激，更容易讓偏頭痛患者招架不住。

大腦是如何接收這些天氣信號？

我們的大腦透過一套複雜的感覺系統，不斷監測外界環境的各種物理與化學變化。王培寧解釋，大致上分為3種關鍵感受器：

1. 壓力感受器：分佈在血管與主動脈弓，能偵測血壓變化，並傳遞給大腦調控中心；當外界氣壓變動時，會間接影響體內壓力，刺激這些感受器。

2. 温度感受器：皮膚與內臟中存在的神經末梢，對温度高低變化十分敏感，會透過神經訊號回傳大腦調節體温。

3. 化學感受器：位於鼻腔、呼吸道的黏膜，能偵測空氣中的有害物質或過敏原，當這些化學物質刺激神經，可能引發局部發炎，進一步影響大腦功能。



這些環境訊號最終會作用在三叉神經與相關腦區，若反應過強，即可能造成偏頭痛發作。

如何防止天氣引發偏頭痛？

雖然天氣無法掌控，但偏頭痛的發作卻並非無計可施。王培寧建議，以下3個策略能幫助偏頭痛患者降低天氣影響帶來的發作機率：

1. 寫頭痛日記，找出個人觸發因子

養成記錄習慣，包含偏頭痛出現時間、強度、當時天氣等細節，有助於找出自己最敏感的氣象因素。例如，有人可能對氣壓變化特別敏感，有人則是温度變動最易觸發。

2. 維持生理穩定，強化內在抗壓力

規律的作息、充足睡眠、穩定飲食與水分攝取，加上適度的壓力紓解方式（如冥想、瑜伽），能讓神經系統更有韌性，減少外界變化對身體造成的衝擊。

3. 善用天氣預報，事先應對

當預測到氣候將有劇烈變化時，就提前調整生活節奏與作息，特別敏感的患者甚至可考慮與醫師討論是否採取預防性的藥物治療，以降低發作風險。

