生氣就頭痛胃痛？中醫揭情緒病真相　教按4穴位解鬱、推4茶飲安神

一生氣就頭痛、事情一多就胃不舒服，檢查卻什麼都找不到？台灣信義馬光中醫診所徐維偵醫師指出，情緒與身體之間存在具體的生理連結，中醫「七情內傷」理論與現代醫學研究，從不同角度說明了同一件事。



中醫早在《黃帝內經》中便提出七情——喜、怒、憂、思、悲、恐、驚——當情緒過度強烈、長期壓抑或持續失衡，便可能影響臟腑氣血運行而致病。徐維偵醫師說明，中醫以「怒傷肝、思傷脾、憂悲傷肺、恐驚傷腎、喜傷心」概括情緒與臟腑的對應關係，生氣頭痛與想太多胃痛，正是臨床上最具代表性的兩種表現。

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就「生氣頭痛」而言，徐維偵醫師解釋，肝主調暢氣機，憤怒未解時易形成肝氣鬱結，情緒爆發則氣機急遽上逆、甚至化火，因肝經循行至頭部，常見偏頭痛、太陽穴脹痛、頭暈、面紅、眼睛乾澀等症狀。現代醫學的對照也相當清晰：情緒激動時交感神經活性上升，腎上腺素大量分泌，導致血管收縮、血壓上升，影響腦部血流與頭頸肌肉張力，是緊張型頭痛與偏頭痛的重要誘發因素。

「想太多胃痛」則與「思傷脾」有關。徐維偵醫師表示，長期思慮過度會使氣機停滯於中焦，脾胃運化功能下降，出現胃悶、胃脹、隱隱作痛、食慾不振，並伴隨疲倦與注意力不集中。現代醫學以「腦—腸軸（brain-gut axis）」解釋，情緒壓力透過自律神經影響腸胃蠕動與胃酸分泌，在功能性消化不良與腸躁症中，情緒壓力往往是重要惡化因子，與中醫「不通則痛」的概念不謀而合。

針對日常調養，台灣徐維偵醫師介紹4個穴位（台灣馬光中醫診所）

其他情緒同樣會在身體留下痕跡：

長期憂愁悲傷者常見胸悶、氣短、易嘆氣，對應中醫「肺氣受傷」

長期恐懼或缺乏安全感者，可能出現腰痠、夜尿頻繁與疲倦，與腎氣不足相關

突發驚嚇或長期緊繃，則容易心悸、失眠與焦慮



針對日常調養，徐維偵醫師介紹4個穴位：

太衝穴（足背第一、二趾縫上方凹陷）疏肝解鬱、緩解情緒性頭痛

內關穴（前臂內側腕橫紋上三指寬）安神定悸

神門穴（手腕內側小指側腕橫紋凹陷）改善失眠與情緒波動

足三里（膝下四指寬）健脾胃、穩情緒



每日按壓一至兩次，每次一至二分鐘，配合深呼吸效果更佳。

茶飲方面：

玫瑰花茶疏肝理氣

佛手陳皮茶理氣和胃

紅棗桂圓茶補心安神（血糖偏高者酌量）

百合蓮子茶養心安神



可依個人狀況選用。徐維偵醫師提醒，若症狀持續或影響日常生活，仍應就醫評估。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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