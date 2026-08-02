心臟無力別當老化　喘/腫/累恐是心衰竭警號　建議固定時間量體重

隨著台灣進入高齡社會，「走幾步就喘」、「腳腫」、「容易累」，常被不少長者誤以為這只是自然老化現象，但醫師警告，這可能是心衰竭警號！



台灣柳營奇美醫院心臟血管內科主治醫師翁郁傑提醒，心衰竭並非心臟停止跳動，而是心臟無法有效將血液輸送至全身，若人們發現活動時容易喘、夜間平躺呼吸困難，或是下肢水腫、短期內體重快速增加等「喘、腫、累」3大典型症狀，應提高警覺，尋求專業醫師評估。

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高血壓、心肌梗塞都可能埋下心衰竭危機 停藥恐增惡化風險

翁郁傑醫師指出，心衰竭是許多心臟疾病發展後的結果，常見原因包括高血壓、冠狀動脈疾病、心肌梗塞後心臟受損、心臟瓣膜疾病及心肌病變等。由於心衰竭的初期症狀不明顯，患者多半只是感覺體力變差、活動力下降，容易忽略疾病的嚴重性。

翁郁傑醫師提到，目前心衰竭已進入整合藥物治療時代，包ACEi、ARB、ARNI、β阻斷劑、利尿劑及SGLT2抑制劑等藥物，都已被證實能改善患者預後與生活品質。不過，許多患者在症狀改善後，會自行停藥，反而可能讓病情快速惡化。

心衰竭治療重在持續管理 規律回診降低住院機會

翁郁傑醫師強調，心衰竭屬於慢性疾病，需要長期穩定控制，規律服藥與定期追蹤是降低住院與死亡風險的重要關鍵。不少人總喜歡「覺得好了就不吃藥」，彷彿心臟是會自動更新修復的手機系統。唯有遵從醫囑規律服藥並定期回診，才能有效延緩病程，讓心臟維持穩定的運作功能。

除了按時治療，日常自我監測也很重要。翁郁傑醫師建議，有心衰竭問題患者，每天應養成固定時間量體重習慣。若數日內增加超過2公斤，可能代表體液滯留；同時也要留意是否比平時更容易喘，以及下肢或腹部是否出現水腫。若症狀持續惡化，應及早回診調整治療策略。他提醒，心衰竭是個非常需要長期管理的慢性病，只要及早發現、積極配合治療，仍有機會維持良好生活品質。

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