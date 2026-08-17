強直性脊椎炎｜中醫：和風/寒/濕有關　教1茶飲+3穴位緩解下背痛

知名歌手周杰倫、主持人阿Ken、浩子、演員李易李威、藝人余天父子等人都患有僵直性脊椎炎，因此又被戲稱為「明星病」。僵直性脊椎炎可能造成強烈的關節痠痛或行動困難，對生活品質影響劇烈。



根據統計，僵直性脊椎炎在台灣盛行率估計約佔全人口的0.4%，患者以男性居多，男女比例大約4：1，好發年齡大約為20〜40歲之間，也些人會有家族遺傳病史，如藝人余天父子。

台灣中醫師吳宛容表示，「僵直性脊椎炎」是一種不明原因的自體免疫性疾病，不過約有90%的僵直性脊椎炎患者具有HLA-B27基因。患者的脊椎會處於慢性發炎，會侵犯薦腸關節、脊椎關節和近軀幹的大關節。

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僵直性脊椎炎與「風、寒、濕」有關

僵直性脊椎炎發病年齡通常早於40歲，病程較長。臨床表現為下背痛，且早上有僵硬感超過30分鐘，出現關節疼痛，像是恥骨、膝蓋等處，有時手指、腳趾等遠端關節也會發炎腫脹。

吳宛容指出，僵直性脊椎炎在中醫屬於「痹症」的範圍，中醫認為「痹症」的產生和「風、寒、濕」邪氣有關。

如果關節病變部位會轉移不定，有如風之走勢，則稱作「行痹」，通常見於類風濕關節炎的患者。若是「寒邪」引起的關節病變，則會有嚴重的關節疼痛，這種情形稱作「痛痹」。而若是由「濕邪」引起的關節腫脹感，則稱作「著痺」。

中醫辨證4症型，對症用藥

《黃帝內經•素問•長刺節論》說：「病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛，寒氣至，名曰骨痹」。所以此病的中醫治療上，主要以活血止痛、舒筋骨、利關節為主，而根據中醫辨證論治又可分為不同的證型，再依不同證型對症用藥。

肝腎虧虛型

症狀：脊椎僵硬疼痛，背部肌肉痠痛，不能久立久坐，腰膝痠軟，頭暈耳鳴。

治則：補腎填精兼養肝

方藥：左歸丸合上芍藥甘草湯。左歸丸具有滋補腎陰的功效，搭配芍藥甘草湯緩急止痛又可柔肝。

氣血虛弱型

症狀：腰背僵硬疼痛，倦怠乏力，腰膝疼痛，心悸氣短，食慾差，消瘦，面色痿黃。

治則：補氣血兼活血通絡

方藥：獨活寄生湯加減，獨活寄生湯具有補氣血兼疏經絡的功效。

寒凝督脈型

症狀：腰脊僵硬冷痛，肩頸僵硬，遇寒加重，遇熱舒緩，怕冷，手腳冰冷，走路困難，彎腰駝背。

治則：扶陽溫督兼祛寒通絡

方藥：右歸丸加減，右歸丸具有溫補腎陽的功效。

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瘀阻筋骨型

症狀：腰背及髖部疼痛，僵硬如板，不能平臥，夜間加重，氣色暗滯。

治則：化瘀通絡兼行氣止痛

方藥：身痛逐瘀湯加減，身痛逐瘀湯具有活血祛瘀、疏風除濕、通痹止痛的功效。

吳宛容提到，有僵直性脊椎炎的患者，平日不妨透過茶飲和穴道按摩，舒緩疼痛不適，若是症狀嚴重還是要諮詢專業中醫師治療。此外，更重要的還是要每天多做伸展，可幫助緩解早晨的僵硬問題；或多游泳、慢跑、羽球等，也可幫助緩解症狀，維持關節活動靈活度。

中藥1茶飲補氣活血

獨活秦艽茶

材料：獨活100g、秦艽50g、紅花20g、當歸20g、黃耆20g

作法：將上述藥材洗淨，加入1000c.c.的水煮沸後，去藥渣、放涼後，即可飲用。

功效：獨活、秦艽具有祛風濕，止痹痛的功效；紅花活血通經，祛瘀止痛；當歸活血養血；黃耆補氣升陽，利水消腫。合用可祛風濕、止痺痛、亦可補氣活血，緩解僵直性脊椎炎疼痛症狀。

按摩3穴位緩解症狀

養老穴

位置：以手掌面向胸口，當尺骨莖突橈側緣凹陷中

功效：養老穴屬於小腸經，可治療肩頸腰背痠痛，腰背痠痛時可按摩養老穴每次10分鐘，左右手交替按壓。

後溪穴

位置：手掌握拳，第五指掌關節後尺側，肌肉肥厚處

功效：後溪穴亦屬於小腸經，可治療腰背疼痛，腰背痠痛時可按摩後溪穴每次10分鐘，左右手交替按壓。

腰腿點

位置：共兩個位置，分別為手背第2、3掌骨間中點凹陷處；及手背第4、5掌骨間中點凹陷處。

功效：腰腿點為經外奇穴，對於緩解腰痛有奇效，腰痛嚴重時不妨按壓此穴，每次10分鐘可緩解症狀。

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