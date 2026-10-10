換季咳嗽/胸悶反覆發作？中醫教4招日常改善喘咳　規律作息免疲勞

陳小姐是一名40歲的上班族，有氣喘病史，每逢季節交替或天氣變冷，就容易出現咳嗽、胸悶與喘鳴，且晚上及清晨較為明顯。



早前至中醫診所就醫，醫師經問診後發現，她除了反覆喘咳外，還伴隨有食慾較差、容易疲倦等症狀。考量到其體質與病狀，治療初期以改善喘咳、化痰及調整肺脾功能為主，待症狀逐漸穩定後，再依調整處方，並搭配穴位針灸。經過約1個月的調理，她自覺夜間咳嗽及胸悶情況減少，季節變化時的不適也較過去緩解。

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支氣管哮喘治療非單純止咳與喘 調理臟腑降低發作機會

台灣中醫師莊可鈞表示，季節交替、氣溫變化較大時，容易出現咳嗽、胸悶、喘等呼吸道症狀，對於原本就有支氣管哮喘的人來說，更可能因冷空氣、過敏原、呼吸道感染或環境刺激而反覆發作。特別是在夜間或清晨出現喘咳症狀，不僅影響睡眠，更可能進一步干擾日常生活。

從中醫的觀點來看，支氣管哮喘常歸屬於「哮證」、「喘證」範疇，除了關注急性症狀，也重視患者的體質、臟腑功能以及誘發因素。莊可鈞表示，哮喘的治療並非單純「止咳、止喘」，而是依據不同患者的症狀與體質進行辨證論治，在緩解不適的同時，調理肺、脾、腎等臟腑功能，降低反覆發作的機會。

冷空氣、過敏原誘發喘咳 壓力、睡眠不足恐使症狀加劇

簡單來說，支氣管哮喘是一種慢性呼吸道疾病，患者的氣道容易出現發炎與過度反應，受到過敏原、冷空氣、運動、感染或其他刺激後，可能引發氣道收縮，進而出現喘鳴、呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀。常見的誘發因素包括塵蟎、花粉、寵物皮屑、空氣污染、香菸與香水等，也有人在感冒或病毒感染後出現明顯喘咳。此外，壓力、睡眠不足、季節變化及溫度突然下降，也可能使症狀更加明顯。

進一步從中醫辨證論治的角度來看，疾病反覆發作多與「肺、脾、腎」功能失調有關。肺主氣、司呼吸，若肺氣不足，對外界環境的適應能力可能下降；脾主運化，脾虛時容易產生痰濕；腎則與納氣功能相關。因此，在慢性、反覆性的喘咳患者身上，中醫會依個人體質進一步辨證。

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吃藥與針灸以外 4招日常管理降低反覆發作

除了內服中藥，針灸也是中醫常見的治療方式。臨床上，中醫師可能會依據患者的症狀選擇肺俞、定喘、膻中、足三里、腎俞等穴位進行針灸，改善呼吸道不適。部分患者在季節交替前，也會先行對容易喘咳、反覆感冒或過敏等問題接受調理。至於容易在冬季發作的患者，中醫臨床也有「冬病夏治」的概念，可在病情較穩定的時期進行體質調養。除了接受治療，日常生活管理也是控制氣喘相當重要的一環，莊可鈞建議大家可從以下4個面向著手：

1. 避免接觸已知過敏原

如果已知本身對塵蟎、花粉或寵物皮屑敏感，應盡可能減少暴露，居家環境也要維持通風與清潔。

2. 注意溫度變化

冬天外出時可適度保暖，避免冷空氣直接刺激呼吸道；季節交替時也應依氣候變化調整衣著。

3. 維持規律作息與適度運動

熬夜、過度疲勞可能影響身體調節能力，建議在病情穩定時選擇適合自己的運動，像是散步、伸展或其他溫和的活動。

4. 飲食避免過度刺激的食物

飲食盡量以清淡與均衡為原則，避免過於辛辣或是油膩的食物。

氣喘需長期管理 規律治療、日常保養有助穩定病情

莊可鈞強調，支氣管哮喘屬於需要長期管理的慢性疾病，治療目標不只是「喘的時候才處理」，而是在症狀穩定期持續做好體質與生活管理。透過中西醫合作、規律追蹤及避免誘發因素，才能更完整地控制疾病。

值得注意的是，大家若反覆出現夜間咳嗽、活動後喘、胸悶或呼吸時有喘鳴聲，即使症狀偶爾自行緩解，建議諮詢專業醫師，確認是否為氣喘或其他呼吸道疾病。亦可考慮透過中醫辨證論治，提供體質調理與症狀改善的輔助，但不應取代必要的氣喘控制藥物與急性期治療。透過正確診斷、規律治療及日常保養，才能讓呼吸更穩定，降低氣喘對生活造成的影響。

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