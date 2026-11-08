經期變短經血變少？醫揭卵巢早衰警號　40歲前伴隨失眠盜汗高危

月經天數變短、經血量變少，有些女性可能覺得少來幾天比較輕鬆。



台灣中山醫院婦產科郭安妮醫師提醒，月經量減少可能與壓力、睡眠不足、體重快速變化、營養攝取不均衡等多種因素有關，也可能是荷爾蒙或其他疾病所致；若40歲以前持續有月經異常的狀況，還要留意是否為「卵巢早衰」，應就醫評估是否需進一步的檢查或治療。

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月經突然變少？醫：減重、壓力都可能影響 飲控留意1原則

郭安妮醫師表示，女性短時間內快速減重或增胖，都有可能影響荷爾蒙的平衡，引發月經失調。此外，有些女性減重時會刻意完全不吃油脂，長期只吃水煮蛋、蔬菜等少數食物，可能導致營養攝取不均衡，身體缺乏製造荷爾蒙所需的營養素，就可能造成經血量變少。

營養不足可能造成月經異常，那是不是補充特定的營養素就好？郭安妮醫師提醒，身體合成荷爾蒙的過程需要多種營養素，包括脂肪、蛋白質、維生素及礦物質等，因此減重仍應維持飲食均衡，五穀雜糧、蔬菜、水果、油脂及蛋白質等各類食物都要適量攝取，「即使在控制飲食，也應該是各種食物都少吃一些，而不是刻意完全不吃某幾種食物。」

月經紊亂也可能與近期生活作息、壓力等外在因素有關。郭安妮醫師說明，壓力過大與荷爾蒙異常之間的因果關係尚未明確，目前醫學上認為，壓力可能連帶造成睡眠不足、飲食不規律等情況，使得身體整體的生理調節受到影響，就有可能引發經血變少等月經異常情形。

40歲前月經亂合併更年期症狀 留意是否為卵巢早衰

若有經血變少的狀況，什麼時候需要就醫？郭安妮醫師表示，一般月經週期約21至35天，若發現月經週期超出上述範圍，或經血量突然異常增減，例如經血量大到白天就必須使用夜用型衛生棉，或經血量少到只需護墊就能度過一個經期，都屬於異常情況，應及早就醫釐清背後原因。

月經變少別大意！應留意是否為卵巢早衰（健康醫療網提供）

月經週期越來越短、月經量減少，也需警惕是否為卵巢功能衰退的症狀。郭安妮醫師指出，「卵巢早衰」是指女性在40歲以前卵巢功能下降，造成排卵不規則、雌激素下降、月經紊亂等情形。除了月經週期或經血量改變，卵巢早衰患者也可能出現類似更年期的症狀，包括熱潮紅、夜間盜汗、睡眠障礙、陰道乾澀等。醫師會進一步透過抽血檢查，檢測卵泡刺激素（FSH）等指標，並結合症狀表現評估卵巢功能、確認是否為卵巢早衰。

3旬女飽受睡眠障礙困擾多年 就醫竟確診卵巢早衰

先前有一位30多歲患者，多年來飽受睡眠障礙困擾，長期使用安眠藥、輾轉求醫也無果，後來發現自己同時有月經不規則、熱潮紅等症狀，便前往婦產科就醫。郭安妮醫師表示，診斷過程中發現患者還合併有熱潮紅，經檢查後確診為卵巢早衰。患者這才發現，困擾自己多年的睡眠問題，竟可能與卵巢早衰及相關症狀有關。

無生育規劃月經變少也沒關係？醫：可能影響整體健康

有些人可能會認為，自己並沒有生育規劃，月經量變少、經期變短可以讓自己不必辛苦這麼多天。對此，郭安妮醫師指出，雌激素除了與女性生殖功能有關，也有維持骨質密度及保護心血管等作用；若卵巢功能提早衰退、雌激素下降，骨質疏鬆症、心血管疾病等健康問題的風險可能隨之增加。卵巢早衰也可能連帶導致陰道分泌物減少，陰道就可能因潤滑不足而變得乾澀，造成性交疼痛等不適。台灣女性平均約在49、50歲進入更年期，若更年期相關症狀提早出現，就應提高警惕。

郭安妮醫師表示，若確診卵巢早衰，目前尚無法讓已經衰退的卵巢功能恢復至原本狀態，醫師會依個別情況評估荷爾蒙治療策略、補充體內不足的荷爾蒙，同時結合飲食、睡眠、運動等生活型態調整。

月經量減少別自己當醫生 就醫評估才有機會對症下藥

郭安妮醫師表示，月經量減少不一定是卵巢早衰所致，臨床上還會檢查其他可能因素，例如泌乳激素過高可能與腦下垂體良性腫瘤有關，也可能抑制排卵；甲狀腺功能異常、多囊性卵巢症候群等同樣可能造成月經改變；若檢查均無明顯異常，醫師會再回頭檢視是否與壓力、睡眠及飲食等生活型態因素有關。不過她也提醒，民眾一般較難從月經量減少的情形自行判斷可能病因，建議仍需就醫由醫師協助評估，找出真正病因，規劃相應的治療策略。

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