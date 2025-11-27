26歲女月經痛日服5顆止痛藥　經痛分2類繼發性由婦科病引起要注意

許多女性在月經來潮時，總是會感到如撕裂般的疼痛或絞痛，需仰賴止痛藥度過。



台灣臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師謝秉芮說，有一名26歲女性患者就是如此，從13歲為初經開始變嚴重經痛，甚至一天需要服用3到5顆止痛藥，左右少腹、雙側鼠蹊部疼痛，宮縮痙攣痛伴隨抽痛，且於月經來前兩日症狀持續，西醫診斷出子宮肌腺症，經中醫治療月餘改善許多。

經痛劇烈伴隨多種症狀 當心是子宮肌腺症搗亂

謝秉芮醫師指出，該患者近日開始痛經加劇，經西醫診斷才發現是子宮肌腺症，月經除了經痛，還伴有經前焦慮、疲倦、下腹悶、下巴痘瘡和乳脹，且月經不規則、行經期腹瀉、經血暗紅、血塊大、排出不順暢等症狀。

該患者經中醫辨證，證型為肝鬱化火、脾虛濕盛、氣滯血瘀。謝秉芮醫師以中藥龍膽瀉肝湯、加味逍遙散（當歸芍藥散、桂枝茯苓丸）、香砂六君子湯加生地、川芎治療該患者一個多月後，不僅經痛改善許多，生活品質也明顯改善，該患者並表示再也不用像以往月經來之前充滿恐懼，甚至因害怕疼痛而預防性服用止痛藥。

經痛常見分為2大類 繼發性恐由婦科疾病引起

謝秉芮醫師說，經痛分為原發性及續發性，原發性經痛發生在無骨盆腔病變的情況，為前列腺素和白三烯素水準升高誘發的發炎反應，導致子宮收縮和痙攣性疼痛。繼發性經痛是由骨盆病理或特定狀況引起，如子宮肌瘤、子宮內膜異位症與腫瘤等引起。

古人云：「女子一生經、帶、孕、胎、產、乳，無血不行，無氣不順，陽氣是最大的樞轉，是一切的動力。」一旦寒凝胞宮、氣滯衝任，損傷經絡，則積聚成瘀。謝秉芮醫師指出，該患者的治療便是緊扣「調達臟腑氣機」，在有瘀象及熱象之間，寒熱藥物併用，調理陰陽助三焦氣化，化氣行血通調水道，使氣血流暢周身，溫煦、滋養臟腑經絡，臟腑功能旺盛，經絡通暢，瘀滯自然消除。

中醫有許多經痛治療相關方劑，如《金匱要略》：

婦人腹中諸疾痛，當歸芍藥散主之。 《金匱要略》

提及的當歸芍藥散、活血化瘀的桂枝茯苓丸以及散寒止痛的溫經湯等。

中醫辨證論治抗發炎止痛 改善經痛程度

謝秉芮醫師表示，無論是原發性痛經或續發性痛經，中醫皆可透過詳細辨證論治選擇適合病人的方藥，實證醫學更發現，中藥不僅能抗發炎止痛，亦有活血化瘀作用，以預防沾黏、纖維化，藉此除了緩解經痛外，更能減少內膜異位症的復發及不孕的後遺症。

謝秉芮醫師進一步說明，關於治療前後狀況評估，視覺類比量表由10分進步到2到3分，病人仰賴止痛藥的劑量由月經來前1天至月經第2天，1天3到5顆，減至僅月經來第1天服用1顆，而McGill疼痛調查量表中「跳動的痛、牙咬樣痛、撕裂樣痛、疲勞乏力及恐懼」均大幅度降低，總分更從57降至13分。

而經前症狀篩檢量表發現，經前緊張焦慮、經前情緒敏感程度亦有明顯改善，中醫在經痛的治療上不僅能減輕嚴重的經痛，更能改善心理的焦慮憂鬱，生活品質亦能大量的提升。

