癌症｜早發現早治療助提升存活率　新科技可及早辨析良惡性及期數

香港每年癌症死亡人數佔全港總死亡數字百分之三十，一旦患上癌症，便意味著漫長又痛苦的治療過程，而且癌症的初期症狀大都不明顯，來得無聲無色，當確診時往往已是中至晚期，增添治療難度。因此，提高癌症警覺十分重要，不但可以及時發現腫瘤位置避免惡化，更有助提升存活率。



如果能夠在癌症形成的初期發現腫瘤位置及情況，除了可以及時控制避免惡化，更有助大大提升治療的成功率。（圖片：Freepik）

香港的首五類致命癌症依次分別為肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌及胰臟癌，由於以上大部分癌症於發現時已屬較後期，令存活率較低。假如能及早發現，對於治療或存活率很有幫助。「正電子電腦斷層掃描」（Positron Emission Tomography- Computed Tomography）簡稱「PET-CT」是目前核子醫學上高端的影像檢查方法，除了能夠檢測以上五種癌症，亦可檢測出淋巴癌、子宮頸癌、前列腺癌、食道癌、等癌症。

PET-CT提供高清影像及精確數值 高端的癌症檢查方法

PET-CT結合「正電子掃描」和「電腦掃描」兩項技術，提供高清影像和精準的SUV數值，能夠針對癌症作出更準確而有效的診斷。正電子掃描的原理是利用放射同位素，將身體細胞的新陳代謝情況形像化；而電腦掃描則利用X光從不同角度收集身體結構的數據，令檢查人士能夠準確地進行全身掃描。

PET-CT可製造高清影像，並收集體內的輻射衰減數據，從而構成精確的影像，有助醫生得出準確的病變位置，例如圖中黑點便是腫瘤位置。（圖片：受訪者提供）

PET-CT結合兩者優勢，不單可製造高清影像，透過收集體內的輻射數據，從而構成精確的影像，有助醫生判斷出精確的病變位置，例如上圖中黑點便是腫瘤位置。而檢查所得的SUV數值則可用於判斷辨別腫瘤的活躍程度。

PET-CT除了有助發現早期癌細胞病變和分辨癌症的期數和擴散情況之外，同時可以協助醫生定位, 以便抽取癌細胞組織化驗、規劃病人的治療方案（例如放射治療、化療）、預測治愈率和評估治療成效，以及檢測復發跡象。（圖片：123RF）

檢查過程約兩至三小時 可選擇輪侯時間較短的診斷中心

PET-CT的診斷過程通常約兩至三小時。醫護人員會先為病人進行簡單的檢查，並查詢病歷，然後為病人注射放射性藥物，注射後需休息約一小時，等待藥物吸收。然後病人會被安排躺在掃描床上進行掃描檢查。掃描時間視乎個案，因此一間診斷中心每日可作檢查的數量有限，病人可選擇較快得到檢查的中心，以便及早治療。

病人會被安排躺在掃描床上，送入掃描儀進行檢查。（圖片：受訪者提供）

香港專業醫療診斷中心由資深放射科團體主理，擁有高端的核子醫學掃描儀器和醫療設備，標準與私家醫院一致。當病人在一般體檢或診症時發現問題，可經醫生轉介到香港專業醫療診斷中心進行預約，最快只需一至兩個工作天，便可進行PET-CT檢查。

在香港專業醫療診斷中心進行PET-CT檢查的好處是，輪侯時間較短、無需住院、而且總費用較低，經由政府醫院轉介的個案更可獲得額外折扣。檢查所得的影像會交由資深放射科醫生進行分析及判斷，並撰寫報告，所得報告將有助醫生為病人提供更適當的治療方案，尤其適合有急切需要的病人。

如有任何查詢，歡迎聯絡香港專業醫療診斷中心，了解更多資訊。

香港專業醫療診斷中心由資深放射科團隊主理，擁有高端的核子醫學掃描儀器和醫療設備；標準與私家醫院一致，與私家醫院相比輪侯時間較短、無需住院、總費用亦較低。（圖片：受訪者提供）

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