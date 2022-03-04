近視｜網課令學童近視加深　忽略控制近視黃金期隨時提早患白內障

第五波疫情來勢洶洶，​特首林鄭月娥宣布全港學校不單止暫停面授課堂至3月6日，更需提前於3、4月放暑假，意味著家長和學童有一段相當長的時間需要進行網上學習或因需在家抗疫而大量使用電子產品。網課對學習成效的影響雖有待確認，但對小朋友的視力影響卻不容置疑。六至十歲是兒童近視加深的高峰期，家長如何在這段期間採用適當方法，及早控制子女的近視加深？本文探討及早管理兒童近視問題的重要性，並講述四種常用的兒童近視控制方法。



網課對小朋友的視力影響不容置疑。六至十歲是近視加深的高峰期，家長應在這段期間採用適當方法，及早管理子女的近視問題。（圖片：Shutterstock）

兒童近視為日後眼疾埋下伏線 眼科視光師建議及早控制

香港是學童近視比率最高地區之一，兒童使用智能電話和平板電腦等電子產品的情況愈來愈普遍，加上過去兩年因疫情而接二連三地要進行網課，長時間注視電子屏幕等，使不少香港兒童的近視情況都一再加深，令不少家長憂慮學童眼睛健康。近視除了會為日常生活帶來不便，更有機會造成長遠影響。近視愈深，視網膜就愈脆弱，容易出現退化、穿孔和脫落等眼睛健康問題，日後患上白內障和青光眼等眼疾的風險相應提高。

近視愈深，視網膜就愈脆弱，容易出現退化、穿孔和脫落等眼睛問題，日後患上白內障和青光眼等眼疾的風險相應提高。（圖片：眼鏡88）

眼鏡88的眼科視光師提醒家長對於子女的近視問題絕不能掉以輕心，愈早進行近視控制，效果愈好。將近視控制在600度以下，可以大大減低日後患上眼疾的風險。

學校僅提供初步視力檢查 四歲開始應期定進行全面眼睛檢查

小朋友年紀尚幼，未必懂得表達視力問題；如果屬先天的視力問題，小朋友更可能誤以為是正常，令家長更難發現潛在風險。不少家長都只靠學校安排的視力檢查去了解小朋友眼睛健康狀況，然而，學校提供的一般都屬初步視力檢查，很多眼睛健康問題不一定影響視力，需要更詳細檢查才能有效檢測。因此視光師建議兒童四歲開始就要定期進行詳細的全面眼睛檢查。

想了解兒童的近視風險及選擇適合的控制方案，可考慮眼鏡88專業護眼中心提供的近視控制評估檢查，項目包括散瞳後屈光檢查、色覺普查、雙眼協調檢查、調節功能檢查、雙眼內外健康檢查及量度角膜地形圖等。此外，眼鏡88 的專業視光師會了解兒童的生活習慣和學習環境，從而評估近視的成因和改善方法，並建議最合適的近視控制方案。

眼鏡88近視控制評估檢查，項目包括散瞳後屈光檢查、色覺普查、雙眼協調檢查、調節功能檢查、雙眼內外健康檢查及量度角膜地形圖等。（圖片：眼鏡88）

專業近視控制方案由眼科視光師指導 跟進控制成效

現時最常見的四大近視控制方案，分別是「近視控制鏡片」、「近視控制隱形眼鏡」「角膜矯形鏡」及「阿托品眼藥水」。近視控制鏡片是最方便，也最容易適應。最新的近視控制鏡片運用近視離焦理論，在提供清晰視力的同時，能夠有效延緩近視加深的速度，而這種方法適合年紀較小或未能處理隱形眼鏡的小朋友。

近視控制鏡片簡單方便，容易適應與佩戴普通眼鏡一樣。（圖片：眼鏡88）

第二種方案是近視控制隱形眼鏡，適合6歲或以上、愛好運動的兒童。佩戴近視控制隱形眼鏡沒有眼鏡框的束縛，視野更廣闊，同時避免眼鏡架變形損壞，鏡片磨損等問題。

近視控制隱形眼鏡，屬每日即棄類型，適合在日間佩戴，相對舒適而方便。（圖片：眼鏡88）

第三種方案是角膜矯形鏡，俗稱「OK 鏡」，是暫時獲得最多臨床研究證明能有效延緩近視加深的方法。OK 鏡是一種高透氧的硬性隱形眼鏡，小朋友只須晚上睡覺時佩戴。原理是透過改變角膜形狀，暫時矯正近視和散光，大部分小朋友無需在日間佩戴眼鏡也能看得清楚。

角膜矯形鏡，俗稱「OK 鏡」，是暫時獲得最多臨床研究證明能有效延緩近視加深的方法。（圖片：眼鏡88）

最後是阿托品眼藥水，由眼科醫生主理，因應兒童的情況處方低濃度阿托品眼藥水。只需每晚睡前滴眼藥水，可有效令眼球拉長的速度減慢及控制近視加深，亦可配合其他近視控制方法一同使用以達更佳效果。

人工智能視覺習慣評估 設提示閱讀距離並記錄日常用眼習慣

要控制好近視，保持良好的用眼習慣是不可缺少的。網課令小朋友長時間注視電子屏幕，不少家長未必能夠時刻在旁監督，防止小朋友眼睛距離屏幕太近。眼鏡88 提供「人工智能視覺習慣評估服務」便有助解決這個問題。

近視控制顧問會提供一個嶄新而體積細小的視覺習慣評估感應裝置，安裝於兒童的眼鏡架上。當兒童看書或使用電子屏幕時，眼睛的距離過近或時間過長時，裝置便會震動，發出健康用眼提示，讓兒童保持適當的閱讀距離，並定時讓眼睛休息。

當兒童看書或使用電子屏幕時，眼睛的距離過近或時間過長時，人工智能視覺裝置便會震動，發出健康用眼提示，讓兒童保持適當的閱讀距離，並定時讓眼睛休息。（圖片：眼鏡88）

而且裝置會記錄兒童的日常用眼習慣，近視控制顧問將透過分析數據，作出相應的指導去糾正問題，加強近視控制的成效。顧問亦會教導家長和兒童正確的護眼知識，預防近視加深。

近視控制要趁早，家長可趁這段期間，帶子女到眼鏡88 學童近視控制中心了解更多近視控制的資訊，為小朋友揀選合適的近視控行方案。

查詢：眼鏡88學童近視控制中心

電話：2112 2363