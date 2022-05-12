平衡抗疫與銀屑病的治療需要 注射頻率、持續療效為優先考慮

抗疫早已成為我們生活的日常，然而對於病情相對嚴重的銀屑病患者而言，不論是使用酒精搓手液或經常洗手，以至是疫情期間需要頻密地外出覆診等，仍然是一大考驗。要在治療與防疫之間取得平衡，有醫生建議患者，選擇注射頻率相對較低（例如每2個月注射一次）及持續療效時間較長的生物製劑，有助患者穩定病情，避免因經常覆診而增加感染新冠肺炎風險。

病情輕微的銀屑病患者會使用類固醇藥膏控制病情，奈何每次消毒雙手後總會擔心，藥效會被洗走，影響治療效果。皮膚科專科胡惠福醫生指出，如果無可避免地要經常清潔雙手，建議多搽潤膚膏保濕，但是切勿因此而增加類固醇藥膏的使用量，以免出現較嚴重副作用。

持續療效時間 為治療必要考慮

至於病情相對嚴重的患者，覆診次數或較頻密，然而第五波疫情打亂了他們的節奏。胡醫生就曾遇過一名任職會計師的患者，疫情期間需要在家工作，並且擔心本身免疫力較差而染疫，故此未有按時覆診，結果病情轉趨嚴重，最終轉用了持續療效較長、注射次數較少的生物製劑，病情始能受控，並消除了需要頻繁外出的憂慮。

雖然生物製劑經研究證實有助中至嚴重程度的銀屑病患者控制病情，但起效時間及注射頻率各有不同。胡醫生認為，即使疫情反覆，患者亦要注重治療的依從性︰「注射次數太密，甚或是經常要到診所覆診，可能未必適合當前需要，如果減少覆診次數，病情又可能變得嚴重，屆時選擇藥物時就要更加慎重。」

胡醫生提醒患者，銀屑病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。

IL-23生物製劑 數月注射1次

事實上，針對銀屑病的生物製劑在注射頻率上稍有不同，以白細胞介素-23抑制劑（IL-23）為例，例如每2個月注射一次，換言之覆診密度相對較低，或較符合疫情需要。胡醫生補充，相對傳統生物製劑，IL-23更能針對導致銀屑病的發炎源頭，超過8成患者使用後5年，仍然維持9成以上改善，大約5成人更得到百分百改善。

胡醫生引述最新研究指，大約22.7%銀屑病患者使用IL-23後，更能達至「PASI 0」效果，意指銀屑病斑塊完全被清除，療效並能維持3年。他補充，這種生物製劑為一按式設計，能讓患者自行居家注射，減少外出覆診的需要，而且安全性高，增加患者治療的彈性。

胡醫生又提醒患者，銀屑病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應按個人身體狀況、病徵及承擔能力等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。