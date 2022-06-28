脫髮｜夏日愛凍飲恐脫髮　愛吃這類口味亦出事　多吃５種食物護髮

夏日炎炎，在飲食的口味上少不免更愛重口味的食物及凍飲，然而這些飲食習慣卻是導致脫翇的原因之一。不想令夏天成為脫髮的日子，就要先了解一下可如何從飲食中預防脫髮！



對於脫髮，中醫會透過觀察患者的不同臨床表現，辨別出誘發脫髮的病因再作治療。（圖片：Shutterstock）

分清中醫四類脫髮證型

註冊中醫師何慧欣分享指，正常每人每天大約有50至100條頭髮更替，但如果每天脫落的頭髮速度高於頭髮生長速度，便會產生脫髮問題。在中醫角度，頭髮毛囊的健康及狀態，和身體的氣血狀況及腎精有關。

「腎者，其華在髮」，何慧欣醫師指出中醫認為頭髮的生機在於腎精，所以毛髮的生長脫落、潤澤枯黃，可以由腎之精氣的生理病理變化表現出來。「氣血盛則髯美長，血少氣多則髯短」，除了頭髮以外，眉毛、鬍鬚的毛髮生長，也和人體的氣血充盈有關。對於脫髮，中醫主要分為以下幾個證型：

血熱風燥



表現症狀為面色蒼白、頭暈目眩、心悸失眠、皮膚乾燥、頭髮枯乾、頭部皮膚瘙癢、大便乾結。

濕熱並重



表現為頭面部油脂分泌旺盛，四肢困重、脘腹痞悶、胃口不佳、或噁心嘔吐，或有痤瘡有口氣，大便溏臭。

肝腎不足



表現為頭髮枯黃、乾脆，容易頭暈眼花、脅痛、耳鳴、腰膝酸軟、齒搖髮脫，口乾舌燥、五心煩熱、失眠等。

氣血虛弱



表現為神疲乏力、氣短、心悸、健忘、頭暈眼花、面色蒼白、月經量少、容易出現出血症等。

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夏天喜吃生冷食物凍飲恐傷髮

至於導致脫髮的原因，何慧欣醫師指出大致可分成7大類，當中如果平常愛在夏天吃重口味食物及飲凍飲，同樣會導致頭髮變幼，繼而出現脫髮。

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1. 脾胃功能差



長期食無定時、飲食習慣不佳，嗜吃辛辣厚味，容易令頭皮出油，阻塞頭皮毛囊，令頭髮不能健康生長。

此外，經常喜食生飲冷，會削弱脾胃功能，氣血生化不利，頭髮會變幼，頭髮毛囊甚至有機會提早老化衰退，失去往常的活力及健康度。

2. 精神壓力過大



肝主情志，工作壓力、情緒緊張，容易導致肝鬱脾虛，長期導致氣血虛弱，頭髮由氣血所滋養，氣血不足，頭髮脆弱枯乾而脫落。

如果肝氣鬱結，也可以令頭部局部循環發生障礙，頭髮病態脫落或局部突然之間脫落，造成「斑禿」，俗稱的「鬼剃頭」。

3. 頭皮問題



如果頭皮受濕疹、真菌感染、銀屑病問題影響，毛囊會變得不健康，令頭髮容易脫落。

4. 油脂分泌過剩



不良的生活習慣，血熱體質加上感受風邪，血熱風燥，導致頭皮油脂分泌異常，過多的油脂和頭皮的脫落角質層混合後可以堵塞毛孔，妨礙頭髮的生長，最後形成脫髮問題。

5. 身體病理性問題



如果正在接受化療、內分泌失調、甲狀腺功能有問題、貧血及長期病患等，都有出現脫髮問題的可能。

6. 婦女生育後及停經後



孕婦在經歷生產後大量出血，一般在產後第二第三個月會出現脫髮，為生理性的脫髮。

女士這時應該盡量把握這個時間調理氣血，待身體恢復健康後，頭髮會自然重新生長。另外女士在更年期期間會腎氣衰弱，身體氣血虛弱，也會導致出現脫髮問題。

7. 衰老



因為生活習慣不當而引致身體狀態衰老過急，造成肝腎陰虛的狀態，使頭髮生長的速度減慢，脫落速度加快，形成脫髮問題。

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適量食用龍眼可護髮

在飲食方面，何慧欣醫師則建議可多進食以下5樣食物，護理頭髮防脫髮，不過個別食物未必適合部份人士，如誤服恐影響身體。

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1. 烏雞



又名絲竹雞，性平味甘，可以有補虛益氣養血的作用。含有豐富的蛋白質，脂肪及膽固醇的含量偏少，特別適合產後婦女、血虛體虛的人士服用。

建議可以入湯，喝湯吃肉，一周可以吃兩至三次，幫助滋補陰血，改善脫髮原因。建議去皮後煲湯，減少油脂吸收。

2. 黑桑葚



性涼味甘，有滋陰補血、養血潤燥、烏髮安眠的作用。有白桑葚和黑桑葚之分，保養頭髮多使用黑桑葚。尤其適合因為陰虛血少出現頭暈目眩、耳鳴、失眠、脫髮白髮的人士，建議可以直接食用或泡茶飲用，每天每次可以使用10-15克。

香港每年春天到夏天的時節有新鮮的桑葚出售，大家可以把握當做季節，吃到新鮮美味的桑葚。不過，脾胃虛寒的人士，或容易肚瀉的人士慎服。

3. 龍眼肉



即桂圓。性溫味甘，有補益心脾，養血安神的功效。最適合產後、氣血虛弱、陽虛人士服用，面色較為蒼白、容易頭暈乏力、專注力不集中、出現心悸、失眠、健忘等等。

可以直接食用或入湯、泡茶。每日食用大約10至15克，煲湯可以分量增加一倍。如果進食後出現口乾、喉嚨不適，應該減少份量，或停止服用。

4. 黑豆



性寒味甘，有補腎利水、消腫解毒等功效。

可以幫助補腎，白髮早衰、小兒發育遲緩、腰膝酸軟等都有幫助。平時可以入湯、燉湯及泡茶均可。生用偏涼，炒後性溫。每日大概可以用10至15克，煲湯份量增加一倍。

5. 黑芝麻



性平味甘，有補肝腎、益精血、潤膚、潤腸通便，通乳的功效。尤其適合肝腎精血不足，出現頭髮早白、大便乾結的人士，配合桑葚服用尤其有效。

可以生用或者炒熟，每天大概用5至10克。不過，經炒熟的黑芝麻容易上火，陰虛人士慎用。

註冊中醫師何慧欣。(受訪者提供)

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