暴躁男患喉癌病癒決心助同路人　耳鼻喉醫生：癌症康復重啟生命

韓國男星金宇彬在治療鼻咽癌兩年後，回歸演藝工作。坊間對於金宇彬年僅28歲就患上鼻咽癌，無不感到驚訝。耳鼻喉專科醫生鄧志豪醫生表示，包括鼻咽癌在內的頭頸腫瘤近年有年輕化的跡象，而且頭頸包含多個重要器官，如腦部組織和主動脈，令頭頸腫瘤變得棘手。多年處理頭頸腫瘤個案時，鄧醫生屢次遇到令他深受感動的病人，令他對人生有所啟發。

患癌不一定只帶來不幸，用正面態度面對病魔，或許會帶來新希望。

鄧醫生當年選擇耳鼻喉科的原因十分單純，就是為「興趣」二字。（圖片：shutterstock）

2003年畢業的鄧醫生，於實習時選擇耳鼻喉科作為第一個學習範疇。「耳鼻喉科牽涉的範疇很廣，不論是呼吸和進食，還是說話和聆聽，全都與耳鼻喉科有關。耳鼻喉所在的頭頸是人體重要位置，它對一個人的健康、生活以至人生所帶來的影響非同小可。」在行醫的過程中，他對頭頸外科產生濃厚興趣，於是決定進修耳鼻喉科專科，並在2011年取得耳鼻喉專科資格。

鄧醫生指耳鼻喉科牽涉的範疇很廣，不論是呼吸和進食，還是說話和聆聽，全都與耳鼻喉科有關。（圖片：shutterstock）

年輕女孩勇敢面對癌症至最後一刻 醫生感慨生命短暫而燦爛

多年行醫過程中，鄧醫生親眼目睹頭頸腫瘤為病人帶來的身心痛苦和折磨。不過，與病人同行的過程讓他體會良多，甚至對人生價值觀有所啟發。在多年來遇過的難忘個案之中，他分享了兩個對他影響尤其深遠的個案。

與病人同行的過程中，也讓鄧醫生體會良多，甚至對人生價值觀有所啟發。（圖片：shutterstock）

本應處於花季的二十多歲少女，不幸確診鼻咽癌，一朝打碎她的時裝設計夢想。「電療和化療過程難熬，亦會為她帶來耳朵發炎、口水分泌減少、吞嚥能力受影響等後遺症，但她都勇敢樂觀面對。」好景不常，癌細胞於一年後在深層位置復發，已無法透過手術根治，只能用化療控制病情。「這個腫瘤頑強，之後甚至擴散至腦部。她的情況極不樂觀，隨時有機會離世。」即使如此，女孩仍然樂觀面對病情，經常反過來安慰身邊的人。她在病魔折磨下仍堅持夢想，完成時裝設計學位。

「在她身上，我看到即使生命短暫，卻可以活得燦爛美麗。」鄧醫生指，雖然她最終不敵病魔離世，但她積極樂觀的精神長存在身邊人心裡。他亦希望其他人明白到「活在當下」的重要性，「對於無法控制的事情要坦然面對，而對於自己的目標和夢想則要堅持到底。」

脾氣暴躁喉癌患者換人工聲帶 康復後積極協助同路人

另一令鄧醫生難忘的個案是一名患上喉癌的中年男士，「他有吸煙和喝酒的習慣，確診時已屬第三期，需切除喉嚨並安裝人工聲帶。」手術雖然順利，但使用人工聲帶並重新學習發聲的過程不容易，容易令人情緒低落，加上病人本身性情暴躁，因此術後初期對身邊人而言，日子並不易過。

由於不少喉癌康復者會重返醫院，探望正在進行治療的喉癌病人，「同路人」的鼓勵和支持，令他的情緒和態度開始轉變，「他逐漸放下固執，接受自己的身體狀況，並開始努力適應和學會使用人工聲帶，與別人溝通。」這名病人後來更加入喉癌康復組織「新聲會」，幫助他人。「想當初脾氣差、缺乏耐性又固執的他，現在變得開朗又積極，猶如揭開人生的新一頁。」看到這名病人的轉變令鄧醫生十分欣慰，也使他在行醫路上獲得更大動力。「癌症腫瘤的確會奪走某些東西，卻同時也會讓病人甚至身邊的人得到其他東西。」

「癌症奪走某些東西，卻同時也會讓病人甚至身邊的人得到其他東西。」鄧醫生說。（圖片：shutterstock）

手術逾十小時猶如越野長跑 砌精細模型增強手眼協調

處理頭頸腫瘤動輒需要十多個小時，對體力和心力的需求極大，鄧醫生會透過各種運動訓練體力和意志力。他指進行手術的心路歷程猶如一百公里越野跑，「兩者都會遇到起伏不平，而且在遇到挫敗和感到疲倦的時候，都要鼓勵自己堅持，直至見到曙光。」

除了戶外運動，鄧醫生也喜歡砌模型，尤其是細緻的場景模式。「愈細緻，我愈喜歡。」他笑言，並指砌模型的過程需要細心和專注力，同時可訓練手部穩定性和手眼協調，對於進行手術有莫大幫助。

鄧醫生指進行十幾個小時手術的心路歷程猶如一百公里越野跑。處理頭頸腫瘤對體力和心力的需求極大，而運動正好能夠訓練體力和意志力。（圖片：52lishi）

喜與醫科生分享經驗 寄語學生成醫之路漫長

鄧醫生除了是專科醫生外，更是中大耳鼻喉頭頸外科名譽臨床助理教授。他特別喜歡與年輕一代接觸，了解他們的想法，「新一代的思想獨立，有更多自己的想法，加上他們接觸的資訊比以前多，會更主動去自己尋找答案。」他認為作為醫科教授，更重要是向學生分享自身經驗。「經驗是具有立體感的知識，能夠讓學生有更深刻的印象。」

鄧醫生也不時在課堂期間提醒醫科生，修讀醫科與真正成為醫生的距離仍然遙遠。「在醫學院讀書只是紙上談兵，實習則只能接觸醫學領域的表層，之後仍需要經年累月建立屬於自己的知識和經驗。」他甚至認為，真正的醫生之路是在取得專科資格後才正式展開。

鄧醫生指修讀醫科與真正成為醫生的距離仍然遙遠，需要長年時間累積經驗。他甚至認為，真正的醫生之路是在取得專科資格後才正式展開。（圖片：freepik）

耳鼻喉專科醫生—鄧志豪醫生

（照片由醫生授權刊登）