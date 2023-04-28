銀髮族自主快樂丨「禧戲劇場」十週年　舞台上演繹自身生命故事

有說，每段人生都是一個人用生命寫下的故事，那麼，「禧戲劇場」就是匯聚一眾銀髮族人生經歷的生命影像館，上演著一個又一個充滿歷練而有活力的劇目。「禧戲劇場」以長者學員為主導，由長者學員自主決定演出主題，透過戲劇將長者學員多年累積得來的人生歷練與智慧，轉化為演出內容，在台上展示銀髮族的活力，同時，讓長者從戲劇藝術中尋覓樂趣和滿足感，活出精彩人生。「雋藝劇社」資深學員鄭婉芬（Kat）和李桂波（Bobby）參演戲劇已16年，所獲的絕不僅僅是自信心和演繹技巧，更在中英劇團戲劇導師的訓練下，有著極大改變和進步，並透過戲劇演繹自我。



《禧戲劇場》劇照，「禧戲劇場」以長者學員為主導，透過戲劇將長者學員多年累積得來的人生歷練與智慧，轉化為演出內容。（圖片：中英劇團）

「雋藝劇社」資深學員71歲鄭婉芬（Kat）（左）和82歲李桂波（Bobby）（右）參演戲劇已16年。（圖片：中英劇團）

16年的戲劇人生 是如何開始及繼續？

Kat和Bobby自2007年開始接觸戲劇，曾到各劇院、社區、學校演出多套劇目。Kat曾在求學時期想過當演員，但被指不切實際、難以謀生而放棄。退休後，偶爾得知劇團招生，便抱著圓夢的心態參加，怎料一演就「上癮」。回想人生第一個角色是一名紮著孖辮的「妹仔」，Kat也笑言「已經幾十歲人紮住辮仔fing fing下，但就唔識驚，心口掛住勇字就去做」。Bobby則本著「活到老，學到老」的心態參加劇團，第一次演出的情景仍歷歷在目，不過就跟Kat一樣，隨著年紀漸長，豐富的人生經驗賦予了他勇氣，從最初緊張怯場，到今日上台鎮定自如。年過古稀的他們深諳「人生苦短，且行且珍惜」的道理，即使排戲過程辛苦，但所得到的快樂卻更甚於此，讓兩人一演就是16年。

Bobby在排練5月上演的《禧戲劇場2023：二想天開》中的《我們仍然油脂》，劇中太太患了失智症，為了讓她回憶起過去點滴而演繹動人歌曲。（圖片：中英劇團）

Kat通過話劇排練，提升了個人溝通技巧及組織能力，現在更為中心擔任活動司儀！（圖片：中英劇團）

走進戲劇人生 為退休生活添色彩

Bobby退休前是一名巴士司機，獨自工作，缺乏與人溝通的機會；Kat則是一名公務員，自言工作沉悶死板。兩人退休後開始演戲，過程中與團員溝通合作，認識到不少朋友，社交圈子得以擴闊，Kat有時更會相約團員一起打麻雀。「禧戲劇場」聚集了一班有著不同經歷、知識、背景的長者，在構思劇目時，長者透過分享自身的經歷，互相交流，互相學習，讓他們成為在戲劇以外亦能分享喜樂的好朋友，共同編織豐盛精彩的退休生活。

「禧戲劇場」聚集一班有著不同經歷、知識、背景的長者，互相交流，互相學習。（圖片：中英劇團）

用戲劇傳遞訊息 以生命影響生命

戲劇除了充實自己外，更能影響他人。16年的戲劇生涯中，Kat最深刻的莫過於一名中學生在觀看演出後哭了出來，並對劇中的一位演員說：「你嘅演出令我諗起我嫲嫲......」。沒想到取材來自一眾長者學員的戲劇故事能觸動人心，自己的真實經歷原來也能引起共鳴，這讓Kat明白自己的演出不但是個人玩樂，有著更深的意義。

戲劇除了充實自己外，更能引起共鳴，感動人心。（圖片：中英劇團）

Bobby亦透過戲劇拉近了與家人之間的關係，Bobby的子女從演出中得知父親不為人知的一面，比如戰亂時期、香港的昔日故事等，原來父親有著這樣的故事、經歷過這些事情，以戲劇形式訴說以往的經歷。

「禧戲劇場」特色 銀髮族的演出充滿「味道」

有人可能疑惑一眾老人家演出戲劇，能掌握眾多台詞和走位嗎？對於銀髮族而言，確實是一大挑戰。然而，中英劇團教育及外展主管，是次兼任《禧戲劇場2023：二想天開》編導的黃振輝指：「比起演繹技巧，『禧戲劇場』更著重戲劇所帶出的訊息和味道。假如在台上突然忘詞，團員會『執生』，互相幫忙圓場。『禧戲劇場』講究『玩味』，以一眾老人家的人生歷練、踏入老年後身心的改變、社會議題、舊日趣事等醞釀出長者才擁有的生命智慧，藉著戲劇抒發他們的想法和感受。」

長者學員無懼台上壓力，認真排戲，活到老，學到老。（圖片：中英劇團）

5月演出《禧戲劇場2023：二想天開》

中英劇團將於5月公演《禧戲劇場2023：二想天開》，分別由「雋藝劇社」及「康齡劇社」演出《我們仍然油脂》及《颯風細語》兩套劇目。《我們仍然油脂》是套輕喜劇，講述一班長者排練青春歌舞劇《油脂》，過程中需克服心理關口。其中Kat將飾演背景與自己相似的嚴厲母親，而Bobby更會大展歌喉，於感人至深的一幕呈獻獨唱。《颯風細語》則會道盡災難之中的人間世情。

學戲16年，Kat不但見證了今年「禧戲劇場」踏入十週年，更與黃sir互相見證彼此的改變。「我們看著他長大，他亦看著我們變老。」黃Sir指自己從團員身上學到很多，「長者演出戲劇是與流逝的時間抗衡的表現，跨越高齡、身體障礙、環境困局，活出當下，展現老友記青春活力的一面，『禧戲劇場』的『禧』字代表開心、喜慶。隨著『禧戲劇場』踏進一個又一個的禧年，期望能透過戲劇將快樂帶給更多老友記，讓老友記既能玩得開心，又能透過戲劇將他們的想法傳遞予大眾，這就是『禧戲劇場』的宗旨。」

（左起）「雋藝劇社」資深學員Kat、Bobby以及中英劇團教育及外展主管黃振輝一同合照。（圖片：中英劇團）

《禧戲劇場2023：二想天開》

演出日期及時間：

5 月 12 日（五）下午 8 時

5 月 13 日（六）下午 3 時及8 時

5 月 14 日（日）下午 3 時

演出地點：葵青劇院黑盒劇場

票價：$120

（全日制學生、60歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士可享$90優惠）

（中英能量粉團 plus 可享九折優惠）

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節目查詢：8106 8336

票務查詢：3166 1100

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