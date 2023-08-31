痔瘡｜不同痔瘡要用不同療法？醫生：唔想復發就要做好一件事！

痔瘡是都市人常見問題，成因主要和飲食中不夠纖維、水份，導致排便不暢有關。 長期久坐、久站、負重遠行的工作也伯會增加痔瘡風險。另外而痔瘡有分外痔、內痔，亦有不同症狀，而醫生採用治療方案亦因而有所不同。

外科專科醫生何文鋒指出，內痔和外痔位置不同，亦有內外混合痔：

內痔：痔瘡長在肛門內部的黏膜組織，可能從外表看不出來，一般排便時會出血，但疼痛較不明顯。



外痔：痔瘡涉及在肛門外的皮膚組織，從外表可看見，除了會出血，也會有較明顯的疼痛感及異物感。



「內痔也好，外痔也好，都要看嚴重程度、有什麼症狀，而有不同的治療方案選擇。醫生會評估最影響病人的症狀是什麼，例如是出血、腫脹、痛楚還是突出肛門引致不適。因為痔瘡病癥同大腸腫瘤有很多相似的地方，因此亦要做檢查排除大腸問題。治療方面，要考慮痔瘡的形態，究竟是內痔、外痔還是其他肛門直腸病理，再選擇最適合的療法。而療法主要有三大類。」何醫生表示。

痔瘡3大類療法

1.藥物



主要有口服藥及塞肛藥，可紓緩病人痔瘡腫痛等不適。有些口服藥物更可令痔瘡靜脈血液回流較快，幫助消腫及紓緩出血症狀。

2.診所程序



主要有兩種，其中一種注射藥物的方法，但因為會引來很多不適和痛楚現已少用。另一種較常用的診所程序是橡皮圈結紮，即以橡筋皮圈結紮痔瘡底部阻截供血，是一個相對簡單的程序，沒有創傷性，可幫助病人紓緩尤其凸出的痔瘡的出血症狀，而不需要複雜的麻醉及外科手術，「但要注意，這個程序只適合用於內痔，因為外痔是皮膚組織；而若痔瘡本身有痛，也不適合用橡皮圈結紮的方法。」何文鋒醫生說。

3.外科手術



主要有切除性和非切除性兩種，醫生會根據痔瘡的形態、症狀決定做哪一種。

「非切除性手術又分兩種，第一是『環切痔瘡術』，其實並不是把痔瘡切除，而是切去一部份肛門黏膜，從而將痔瘡拉回肛門內，減低凸出肛門外引起的症狀。另一種較新的叫HALO（Haemorrhoidal Artery Ligation Operation, 超聲波痔瘡動脈結紮手術），即以超聲波找出供應痔瘡血液的血管位置，從而進行外科結紮血管的手術，通常會結紮6至8個位置，而這手術需要全身或局部麻醉。」

至於切除性手術，何醫生表示，其實就是歷史最悠久、最常用，也最徹底的傳統痔瘡切除手術，「即將凸出來的痔瘡組織以外科手術切除，好處是徹底，不好處是傷口較大，病人復原需時較長，當然手術時也需要全身或局部麻醉。」

不論哪一種痔瘡治療，痔瘡都有機會復發，「復發原因基本上是成因沒有解決，例如膳食纖維不足，長期飲水不足，或經常坐在馬桶上『魯大便』、玩手機，或其他影響腸蠕動的因素、增加腹內壓力的動作等。若治療加上解決成因，痔瘡復發的機會就可大大降低。現時一般建議每人每日最少進食三份蔬菜，以及兩份水果，可同時為身體提供水份和纖維。」