老人斑｜脂溢性角化症易與多病混淆 真正老人斑唔止色斑咁簡單

「脂溢性角化症」，又名「脂漏性角化症」，是一種常見的良性皮膚増生，最常見於身體軀幹和臉上，是一種邊界清晰的斑塊，可以是啡色、灰褐色或黑色。一開始通常是平的，隨著時間可能會增厚突起，表面粗糙。而脂溢性角化症有一個大家更為熟悉的名字：「老人斑」。



一聽到老人斑，可能有人覺得這問題太普通了，老人家一定會有。但事實上脂溢性角化症絕不普通，它並非皮膚色斑，且容易和其他皮膚病混淆，以致延誤了治療。

脂溢性角化症其實是良性角質及表皮層增生，合併色素增加的現象，直徑數毫米至數厘米不等，但絕非只有年紀大的人士才有，典型的脂溢性角化症多在中年時期出現，但亦有不少20至30歲年輕人有這問題。

與脂溢性角化症較易混淆的皮膚問題包括：

日光性角化症 (Actinic keratosis)：是長期累積的紫外線傷害引起的皮膚疾病，多見於暴露在衣物之外的部位，例如面部，手及前臂。外觀上大多是不規則紅斑，比脂漏性角化症平坦，表面觸感粗糙。日光性角化症是一種皮膚癌前病變，所以若把「日光性角化症」誤當作「脂溢性角化症」，就有機會延誤治療。



扁平疣：是人類乳頭瘤病毒感染引起的疾病。疣的生長較快，常一堆堆地出現，較為細粒，一般數毫米大，顏色通常較脂溢性角化症淺，表面較光滑。若皮膚被抓損，疣有機會沿著傷痕長出，所以必須小心處理，若將「扁平疣」當作「脂溢性角化症」也會延誤治療。



黑色素瘤：是一種嚴重的皮膚癌，可以是扁平的斑塊或凸起的結節腫瘤，有快速長大、形狀不規則、顏色不均勻、流血、潰瘍等症狀。有部分黑色素瘤與顏色較深的脂漏性角化症不容易區分，必須接受皮膚切片檢查才能確診，並盡早開始治療。



脂溢性角化症治療方法

脂溢性角化症是良性的組織增生，一般說來，不會演變為皮膚癌，所以不需要特別治療。但若因為外觀問題，或有痕癢、受刺激而引致發炎等情況，可和醫生商議合適的治療方案。常用治療方法包括冷凍治療、電灼刮除術、二氧化碳激光、手術切除等。

預防方面，脂溢性角化症成因未明，但已知和皮膚日光性老化、日曬所累積的紫外線傷害有關，因此要做好防曬措施，避免正午時刻外出曝曬，外出時使用太陽傘、寬帽、太陽眼鏡，以及塗搽足夠有效阻隔UVB/UVA的防曬產品等，會對預防脂溢性角化症有一定幫助。