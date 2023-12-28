肺癌｜治療選擇愈來愈多 晚期肺癌患者存活率日漸增加

早前醫管局香港癌症資料統計中心公布最新癌症數字，肺癌繼續是「頭號癌症」兼「頭號殺手」，2021年新症有5,978宗，同年並奪去4,037個生命，死亡率相對較高。



但同時，癌症資料統計中心也發放了一個正面訊息：儘管肺癌的五年存活率相對較低，但「非小細胞肺癌」的存活率，已由 2010至2014年間的19.3%，持續上升至 2015至2020年間的接近30%，近年發展迅速的標靶治療及免疫治療可能是提高相關存活率的原因。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康醫生表示，現時三期或以上、已出現轉移的晚期肺癌不但有部份可應用標靶治療或免疫治療，治療方法亦愈來愈多變化，例如同時使用兩種免疫治療藥物的「雙免疫治療」，甚至「4藥組合治療」。

近年已知道，癌細胞的出現主要關乎兩種蛋白「共犯」：癌細胞中的蛋白PD-L1，與免疫細胞T細胞受體中的蛋白PD-1「勾結」，從而抑制人體的免疫系統，令免疫系統無法辨認出癌細胞。所以，免疫治療的原理，主要就是使用PD-1抑制劑和PD-L1抑制劑，阻止它們「勾結」，讓免疫系統可重新辨識並殺死癌細胞。另外，CTLA-4也是一種可抑制人體免疫系統的蛋白，最新的CTLA-4抑制劑已加入免疫治療大軍。

目前免疫治療大致可分為兩種方式：

PD-L1療法——藥物與癌細胞中的PD-L1結合，令它無法與T細胞受體中的PD-1結合。



雙免疫治療——利用兩種免疫治療藥物，分別抑制PD-L1和CTLA-4蛋白，從而激活自身免疫系統，以殺死癌細胞。



例如肺癌的雙免疫治療，其中一個組合是Nivolumab和Ipilimumab，當中Ipilimumab即發揮CTLA-4抑制劑的作用，臨床研究顯示這個雙免疫組合治療轉移性的晚期「非小細胞肺癌」，存活中位數可延長約3個月。研究亦發現，雙免疫治療能在PD-L1低的病人群組內，增加免疫治療的效果。另外，亦有研究將雙免疫藥物再配合化療（即4藥組合），發現此4藥組合可增加腫瘤反應機會達13%，更可將存活率增加，3年存活率增加8個百分點。

李醫生指，晚期肺癌過往並沒有太多治療方法可用，但今天已大大改觀。病人可向主診醫生詳細諮詢，充分了解再作出選擇。