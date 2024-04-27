維持美貌巔峰！仙氣碩士女神Krystal揭秘：1招養成緊緻白滑牛奶肌

不少女生都希望絕美出嫁，但婚禮籌備事務繁瑣，容易忙得焦頭爛額，肌膚狀態隨時「斷崖式」老化。想將最美一刻延續，Keep住靚樣，其實秘密就在這裡！有「仙氣女神」之稱的Krystal（楊帆），近日忙於籌備婚禮，同時兼顧日常工作，公私兩忙下肌膚依然光滑飽滿，晶瑩剔透，不少網友都激讚她真人明豔照人，肌膚狀態Fit爆！被大讚保養得宜的Krystal坦言很愛美，但工作繁忙，護膚只能重質不重量，選對了，一年一次就夠。

面對市面各式各樣醫美療程、偽冒儀器及水貨問題，Krystal表示選擇非入侵性醫美療程前會做足功課，必定要有美國FDA國際認證，並時常留意Sofwave™️發佈關於正貨正機資訊，更會到官方認可診所進行療程。Krystal亦透露，自己一年做一次Sofwave™️療程，效果驚豔，決定和大家開心Share「最有效懶人保養法」，公開肌膚嫩白細緻的秘密，齊齊變靚！



一次療程持效一年 緊膚拉提、抗衰老一次到位

Krystal 2018年參選港姐時，憑著仙氣十足、白滑肌膚令人眼前一亮，曾成一時熱話。事隔7年，已成為幸福人妻的她，肌膚仍然細膩，保持緊緻身材，更表示婚後絕不容許跌watt：「結婚後更加要保持外貌和形象，有時出席活動、聚會影相再放上網，都希望無濾鏡自拍下，肌膚零毛孔零瑕疵，好似剥殼雞蛋。」

作為精明消費者，面對坊間種種醫美療程，Krystal表示自己有一套選擇準則，不會盲目跟風。「除參考網上評價外，我還會求證該療程是否獲國際認可，而不單單是非入侵療程就是我心目中完美的療程。擁有5個美國FDA及歐盟CE認證的Sofwave™️，是其中一個令我心動的重點，配合我各方面所需，是可以安心選擇的一個可信、安全又有效療程。」

Krystal表示自己在做醫美療程前，都會做足功課，安全可靠是必須條件。(品牌提供)

為確保挑選可靠的Sofwave™️醫美中心或診所，Krystal續指，平日會留意Sofwave™️香港官網及社交媒體發佈關於正貨正機的資訊：「以我所知，Sofwave™️已推出『3大認證』，只要跟隨『4大步驟』，就可確保提供療程的診所或醫美中心均是原廠正貨儀器及受原廠監察，操作療程的醫生已接受全面技術訓練。」

45分鐘完成Sofwave™️療程 彈性高、痛感低

和絕大多數女生一樣，Krystal都會十分著重療程舒適感、個人化體驗，及是否有效針對解決肌膚問題。「療程前，相關人員會根據我的需要度身制定適合方案，如提升Jawline、眉線、蘋果肌、減淡皺紋和虎紋等。另外，更可修復凹凸洞、改善橙皮紋及改善上手臂鬆弛，針對多方面需要。療程期間，先感受到清涼感，慢慢地滲透出微熱感覺，帶有少少的酥麻感，當感覺較大時，代表已完成能量輸出。比起同類別醫美療程，Sofwave™️的疼痛感較低，過程舒適。」

這是因為Sofwave™ 採用革命性SUPERB™ 3D立體平衡超聲波技術，是全球唯一榮獲美國FDA多重認證的非侵入性治療。除刺激膠原再生外，同時刺激彈性纖維及透明質酸的完美再生，令真皮年齡徹底逆轉。同時，配合內置SofCool™ 功能，以接觸式冷卻來保護表皮，並將熱凝結限制在目標皮層範圍內，大大提升療程期間的舒適度。

平日工作忙碌的Krystal表示，最希望可以「快靚正」地變美，而Sofwave™️療程的效果、持久度令她十分驚喜︰「由於是非入侵性醫美療程，所以Treatment過程只需約45分鐘 (300 發) ，亦沒有Downtime (恢復期) 。當日做完，輪廓變得立體緊緻，比參與港姐時還要精緻，更可立即化妝趕出席重要場合！加上效果可以維持一年，超適合愛美的大忙人，所以已預約好下次Sofwave™️Treatment。」

仿冒儀器隨時毀膚 4步辨明正廠正貨

Sofwave™️《正貨驗證發佈會》。(品牌提供)

有鑑於市場上出現假機、水貨機、仿冒品等意圖混淆大眾，為保障消費者的權益及使用安全，Sofwave™️會定期監察提供Sofwave™️療程的診所及療程中心，更會派出神秘顧客執行調查任務，亦會為相關人員進行定期原廠訓練，保證操作人員擁有最更新及正確的Sofwave™️資訊，嚴格監控治療質素及治療過程安全。

日前，Sofwave™️舉行《正貨驗證發佈會》，當中更提醒到如果使用假機或水貨機，不但會令療程效果參差，更有機會導致受傷或意外發生。因此，大家在購買療程前，切勿只考量價格高低的店舖，必須保持警覺，先向提供療程的機構確定擁有「3大認證」及跟隨「4大步驟」，才可安心享受療程。

Sofwave™️認證教學第1步︰認清3大認證

獲正貨正廠許可驗證的合資格認可療程診所或療程中心，均獲得3大認證，分別是原廠認可的玻璃貼、證書及機身的認可標籤，各個認證均顯示可供驗證的二維碼。

Sofwave™️認證教學第2步︰手機驗證二維碼

打開手機拍照功能掃瞄二維碼，直接連線到Sofwave™️保安系統的驗證介面www.sofwave.com/auth。

Sofwave™️認證教學第2步︰手機驗證二維碼 (品牌提供)

Sofwave™️認證教學第3步︰雙重掃瞄 提高保障

點選「Scan QR code」及「Open Camera」後，掃瞄二維碼，Sofwave™️會透過自身的保安系統認證。由於該系統是建立於Sofwave™️ 原廠獨有的網站，既能驗證Sofwave™️ 儀器的真偽，亦不會涉取客戶個人資料。

Sofwave™️認證教學第3步︰雙重掃瞄 提高保障 (品牌提供)

Sofwave™️認證教學第4步︰藍色放心 紅色多加留神

經過驗證後，如顯示藍色字體，並標有該醫美診所或療程中心的名稱，即代表是正貨正廠。相反，如顯示為紅色字體，便是可疑的Sofwave™️療程機構。大家可瀏覽Sofwave™️香港官網www.sofwave.com.hk聯絡並舉報。

Sofwave™️ 療程快問快答

*療程效果因人而異

(資料由Sofwave™️原廠提供。)