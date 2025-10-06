【水光針天花板】一文看清麗珠蘭Rejuran全系列及功效

近年，水光針療程成為美容界的熱話，其中 麗珠蘭Rejuran 系列更被譽為「水光針天花板」，深受眾多愛美人士追捧。麗珠蘭系列功效被喻為是保濕及修復之王，無論是希望改善膚質、提升保濕，還是針對細紋與痘疤，麗珠蘭療程都能提供相應的解決方案。許多女士更抱著「見人打我又打」的心態，紛紛嘗試此類療程，令市場需求急速上升。

然而，隨着 麗珠蘭 Rejuran 熱潮席捲市場，不少美容院亦以「超低價」作招徠，吸引顧客購買療程。但需謹記療效與安全並非僅憑價錢衡量。若使用來歷不明或非原廠正貨，不單效果大打折扣，更可能對肌膚造成風險。真正的秘訣，在於選擇 專業合資格的醫美中心 —— 例如 Redefine。

Redefine 不僅由具備專業醫療執照的醫師主理，更持有 原廠頒發的正貨認證，確保所使用的每一枝 Rejuran 皆為正品，讓療程安全性與效果均達至最高標準。對於追求自然、健康膚質改善的顧客而言，選擇正規渠道與專業醫美中心，才是成就「由內而外透亮美肌」的關鍵。

什麼是Rejuran麗珠蘭水光針？

水光針最初源於韓國，因其能快速為肌膚補充水分，改善乾燥、粗糙及暗沉問題，而迅速在醫美市場掀起熱潮。傳統水光針多以透明質酸（Hyaluronic Acid）作為主要成分，針對保濕及即時改善膚感，但其維持效果有限。

隨着醫學美容技術進一步發展，麗珠蘭（Rejuran）水光針橫空出世，成為新一代「水光針天花板」。其最大特點是加入 PN（Polynucleotide，多核苷酸） 成分，PN 是由鮭魚 DNA 中提取的高純度多核苷酸片段，與人體自身 DNA 結構相容性極高，因此能在皮膚內發揮強效的修復及再生作用，能夠深入真皮層，修復受損細胞，促進膠原蛋白增生，同時改善膚質，達至由內而外的再生效果。

麗珠蘭水光針因 PN 的醫學再生效果而脫穎而出，不再只是「水光針」，而是一種 真正由內而外改善膚質的再生療程。自面世以來，不單在韓國風靡，更快速走紅至亞洲其他地區及歐美市場，成為皮膚科醫生及醫美診所指定的療程之一。香港專業醫美中心 Redefine 亦跟上熱潮，引入了不同功效的麗珠蘭水光針，針對改善不同的肌膚問題。

Redefine 醫美中心提供哪些Rejuran麗珠蘭水光針系列？

近年大熱的 Rejuran 麗珠蘭水光針 系統，其實並非單一配方，而是針對不同肌膚需要，研發出多個系列。最為人熟悉的包括 麗珠蘭黑盒、麗珠蘭紅盒、麗珠蘭白盒，以及麗珠蘭藍盒。不同系列針對不同肌膚需要，以下為四大版本介紹：

麗珠蘭黑盒（Rejuran Healer）

麗珠蘭黑盒是最經典、最廣為人知的一款，核心功效是 修復與再生。PN 成分能刺激纖維母細胞活化，促進膠原與彈力蛋白再生，特別適合 受損肌膚、痘疤、泛紅及屏障受損肌。療程後能逐步改善膚質，讓皮膚由內而外變得健康穩定。

麗珠蘭紅盒（Rejuran S / Rejuran HB）

麗珠蘭紅盒在 PN 基礎上加入 透明質酸（Hyaluronic Acid），同時具備 修復＋補水 的雙重效果。適合熟齡肌膚或需要額外緊緻保濕的人群，既能淡化細紋，又能填補凹陷性痘疤，為肌膚帶來更明顯的澎潤效果。

麗珠蘭白盒（Rejuran I）

麗珠蘭白盒專為 眼周脆弱肌膚 而設計。針對眼周乾紋、黑眼圈、眼袋鬆弛等問題，PN 成分能夠在細緻的眼周皮膚安全發揮修復作用，改善細紋和暗沉，令雙眼回復明亮年輕。

麗珠蘭藍盒（Rejuran Tone-up / Rejuran HB Plus）

麗珠蘭藍盒以 保濕亮膚 為主打，能顯著提升肌膚含水量，同時改善粗糙、暗沉膚質。特別適合經常缺水、膚色不均或長期使用化妝品而導致疲憊的肌膚，讓肌膚重現光澤。

麗珠蘭 Rejuran 系列功效對比表

在眾多醫美機構中，Redefine 醫美中心 提供 麗珠蘭黑盒、白盒及藍盒 三大核心系列，由 專業醫師主理，同時持有 原廠正貨認證，確保每一枝 Rejuran 皆為正品。這樣不僅能確保療效，更能讓顧客安心享受療程，放心改善肌膚狀況。

Rejuran麗珠蘭水光針療程是怎樣的？有沒有副作用？

Rejuran 麗珠蘭療程屬於 醫學注射療程，由專業醫生以極幼細的針頭將PN（Polynucleotide，多核苷酸）均勻注射至真皮層，過程中皮膚會有微細針孔產生。正因如此，選擇擁有醫療執照的專業醫美中心尤為重要，因為醫生會根據個人膚況精準控制劑量與注射層次，避免不必要的風險，亦能確保療效最佳。

至於副作用方面，麗珠蘭屬於高安全性療程，主要成分來自與人體結構極為相似的 鮭魚DNA萃取PN（Polynucleotide，多核苷酸），相容性高且過敏風險低。療程後常見的反應包括：針口紅腫、輕微瘀青或腫脹，通常數日內會自然消退。專業醫生一般會配合修復護理，幫助皮膚更快穩定。

總結來說，麗珠蘭水光針是一項能從肌底修復、長效改善膚質的療程，但由於涉及注射與傷口，必須交由 正規醫生主理的專業醫美中心 進行，才能既安全又有效，真正達到「素顏都好看」的效果。

Rejuran麗珠蘭水光針療程推薦 — Redefine 醫美中心

麗珠蘭水光針療程屬於醫學注射，必須由專業醫師操作，才能確保效果與安全兼備。那麼，為什麼特別推薦選擇 Redefine醫美中心 來進行麗珠蘭療程？

一、專業醫生團隊，量身定制療程

Rejuran麗珠蘭水光針必須由專業醫生操作，因為注射層次、劑量控制都非常講究。Redefine 匯聚超過十年臨床經驗的註冊醫生團隊，療程由醫生親自面診，根據膚質狀況（如乾燥、痘印、細紋或敏感）訂製個人化麗珠蘭方案，並全程跟進，確保效果顯著而安全。

二、國際認證正貨，確保安全與療效

市面上不乏以低價吸客的麗珠蘭療程，但真假參差。Redefine 嚴格採用 原廠正貨 Rejuran，並持有官方授權認證，所有療程均通過 FDA 及 CE 認證，讓顧客安心無憂。透過正規產品與醫學技術，療效更持久、更穩定。

三、安心透明，不硬銷

醫美療程最令人卻步的往往是「隱藏收費」與「hard sell」。Redefine 堅持明碼實價，所有價錢清晰列明於官網，顧客可自由選擇最合適的方案。療程後更提供一對一護理指導，讓效果得到延續。品牌亦設有 TQM 360° 品質監管系統，即時收集顧客意見，持續優化服務。

四、五星級私密環境，舒適療程體驗

Redefine 分店位於尖沙咀美麗華、旺角朗豪坊及銅鑼灣恆隆中心，交通便利，環境媲美五星級 Spa。獨立療程房間配備電動暖床及私密設計，讓每次注射都在舒適無壓的氛圍中進行。

五、公益承擔，美麗與善意同行

Redefine 不僅專注於醫美專業，也積極承擔社會責任。品牌長期與 Orbis 奧比斯 合作，支持眼疾救援計劃，並與 宣明會 和 SPCA 建立公益合作，讓顧客在追求美麗的同時，也能為社會貢獻力量。

麗珠蘭療程需要專業醫師把關與正廠產品支持，而 Redefine 醫美中心正正兼備專業團隊、國際認證、安全保障與五星級體驗，絕對是體驗 Rejuran 麗珠蘭水光針的不二之選。

