尋秦記｜滕麗名凍齡秘密　首要秘訣就是「動」！勤力護膚不偷懶

人氣港劇《尋秦記》強勢回歸大銀幕，滕麗名再度以當年「善柔姑娘」的英姿亮相，讓不少觀眾驚嘆：「為甚麼滕麗名24年後依然保持高佻身材、0走樣？」無論是早年飾演身手敏捷的刺客，還是近年在《愛回家》演活熊尚善大家姐一角，滕麗名一直都是「凍齡女神」的代表。她如何做到24年如一日？原來背後蘊藏著一套專屬的保養哲學。



49歲的滕麗名外表年輕依舊

49歲的滕麗名於90年代以青春亮麗形象投身無綫電視，憑《刑事偵緝檔案》、《陀槍師姐》、《尋秦記》等多部膾炙人口的電視劇走紅。她在《尋秦記》中飾演身手敏捷、性格堅毅的善柔一角深入人心，近年則在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演熊尚善一角，人氣再度攀升。滕麗名不但演技精湛，形象健康自然，更以積極生活態度和自律習慣著稱，是不少觀眾心中的「凍齡女神」。

滕麗名不但演技精湛，形象健康自然，更是不少觀眾心中的「凍齡女神」。（IG @sheepyjoycetang）

滕麗名的凍齡秘密

1. 熱愛運動 保持活力

滕麗名的凍齡首要秘訣就是「動」！她與丈夫經常外遊滑雪，社交平台不時分享滑雪短片，動作純熟、氣息穩定。滑雪需要強大體能和協調性，並非一朝一夕練成，相信背後有著持續運動的習慣才可達成。此外，她生活中也經常行山、滑水、踩單車，把運動融入日常，令身體時刻保持活力，更有助新陳代謝和燃燒脂肪。滕麗名認為，運動不單止鍛煉體格，更是紓壓與保持正能量的方法。她著重Work-Life Balance，無論多忙都會抽時間活動一上身體，確保身心健康，可見她對運動的堅持和熱愛。

滕麗名常與丈夫經常外遊滑雪。（IG @sheepyjoycetang）

滕麗名熱愛運動。（IG @sheepyjoycetang）

2. 控制飲食，營養均衡

除了運動，滕麗名對於飲食同樣嚴謹。她一向鍾愛清淡、低卡、低脂的飲食原則，盡量避免高油、高糖或重口味食物，著重食物原味，並堅持定時定量，平日多吃蔬菜、水果、高蛋白質食物，避免暴飲暴食。這種自律讓她多年來都能保持纖瘦體態，同時提升皮膚質素。正因如此，她經常獲瘦身及健康品牌邀請拍攝廣告，成為健康生活的最佳代言。

3. 補充保健品，內外兼顧

滕麗名非常重視「補充營養」這一環，樂於嘗試各類新科技補充品、維他命及保健產品。她很喜歡研究supplement，會因應身體狀態選擇適合自己的產品，例如補充膠原蛋白、維他命C、抗氧化成分等，以內養外，調理身體狀態。她認為，隨著年齡增長，人體吸收營養的能力逐漸下降，單靠飲食未必吸收到充足營養，透過適當補充保健品，有助保持青春活力和皮膚彈性。

滕麗名皮膚光滑有彈性。（IG @sheepyjoycetang）

4. 定期美容護膚，勤力保養

滕麗名曾於社交媒體發文聲稱：「只有懶女人，沒有醜女人」，即使工作忙碌，她也會定期到美容院做護理，並且堅持每日護膚程序，包括卸妝、潔面、保濕、防曬和敷面膜，從不馬虎。她相信肌膚需要長期細心呵護，不能靠一時三刻「急救」，配合專業儀器或療程，為肌膚注入營養和修護能量，令皮膚時刻保持水潤、緊緻，遠離鬆弛和暗啞。