護膚｜轉季皮膚「大災難」？暗瘡處理不當隨時變「月球表面」！

香港天氣反覆無常，時冷時熱，不僅令人難以適應，皮膚狀態亦較不穩定。尤其在季節轉換之際，不少人的肌膚開始鬧脾氣，出現泛紅、脫皮、暗瘡等問題，彷彿面臨一場皮膚災難。若因急於解決而誤用不當方法，更可能留下疤痕，導致皮膚表面凹凸不平，宛如月球表面。

皮膚科專科醫生顏佩欣指出，「許多人誤以為換季時皮膚必然乾燥，因而頻繁塗抹厚重乳霜，但這反而容易堵塞毛孔，對油性或混合性肌膚來說風險更高。」



荷爾蒙變化是暗瘡形成的關鍵因素

許多人認為暗瘡源於油脂分泌過盛，因而過度清潔，例如每日多次洗臉、頻繁使用物理性磨砂等。然而，這些看似正確的護膚步驟，有時反而成為暗瘡出現的「元兇」，因為過度清潔會破壞皮膚屏障，令皮膚變得乾燥及脆弱，從而刺激油脂分泌反彈增加，最終令暗瘡情況惡化。顏醫生解釋，皮脂分泌過量確實會堵塞毛孔，但荷爾蒙變化亦是關鍵因素之一，例如青春期、月經週期或長期壓力都可能影響荷爾蒙，刺激皮脂腺活躍，加劇暗瘡問題。此外，暗瘡不一定只出現於面部，背部、胸口及肩膀等容易摩擦、積聚汗水的部位，也可能因機械性刺激而引發暗瘡。

第4代外用A酸可治療暗瘡同時改善凹凸洞

針對不同類型的暗瘡，治療方法亦有所差異。若暗瘡情況嚴重，並出現明顯膿瘡，醫生可能會處方口服抗生素或口服A酸等藥物，然而口服A酸可能導致皮膚乾燥、血脂升高等副作用。另外，對於輕度或中度暗瘡患者，醫生或會根據患者情況處方外用藥膏，如杜鵑花酸、外用抗生素或外用A酸等。

其中，第4代外用A酸藥膏不僅能有效治療面部暗瘡，研究顯示，部分背部暗瘡患者在使用三個月後亦有明顯改善，而面部暗瘡更可於兩週內見到成效。此外，該藥膏可同時調節彈性蛋白和膠原蛋白的分解酶，亦有助改善暗瘡留下的凹凸洞，減少患者後續進行皮秒激光治療的需要。

治療期間亂用護膚品隨時適得其反

顏醫生分享一名約20歲的年輕男患者在使用第4代外用A酸藥膏期間，未有按處方指示，並塗抹過量藥膏，同時使用含果酸及水楊酸的洗面乳，導致皮膚出現皮膚泛紅及脫皮，患者誤以為自己對A酸及其他酸類產品敏感。其後，他停用酸性潔面產品，並按正確份量使用藥膏約一週後，敏感症狀便大幅減退，暗瘡情況亦逐步改善。

顏醫生強調，使用外用A酸藥膏並非越多越好，必須遵循處方指示，並定期覆診，才能有效控制暗瘡。她亦建議患者可主動向醫生說明日常使用的護膚產品，以避免與藥膏產生衝突，影響療效。