控油收毛孔｜簡單三招對抗毛孔粗大、暗瘡粉刺　油性肌膚大作戰

天氣越來越熱，大量排汗加上皮膚分泌的油脂，更加使人煩躁。不但帶來難受的黏膩感，臉上更會容易出現毛孔堵塞、暗瘡及粉刺等問題。想擊退油光，以清爽肌膚示人，就要學會正確控油！



臉上分泌過多油脂會容易出現毛孔堵塞、暗瘡及粉刺等問題。（圖片：100percentpure）

皮膚出油的真相 氣溫升1度 出油量就多10%

臉部出油與皮脂腺分泌息息相關。油脂與汗液經過乳化過程，在肌膚表層會形成透薄的皮脂膜，作為天然保護屏障，避免水分蒸發，防止细菌入侵。除了性別、年齡、荷爾蒙等先天因素會影響皮脂分泌外，溫度亦是相當關鍵的因素！有研究指出，氣溫每上升攝氏1°C，肌膚出油量就會增加10%，因此，夏天的油脂分泌比冬天更旺盛。

輕易判斷油性肌 兩招確認膚質

●利用吸油面紙作檢測

以吸油面紙分別按壓T字、臉頰質下巴位置，若面紙成半透明狀，代表油脂分泌相當多，屬於油性膚質。



吸油面紙呈半透明狀，代表油脂分泌相當多，屬於油性膚質。（圖片：Pinterest）

●洗臉後觀察出油情況

以溫和的產品清潔肌膚，擦乾臉部後，勿搽上任何的保養品。等候約半小時，再查看皮膚的狀況。如T字部位外，整個臉頰也出現油膩感，則代表是油性肌膚。



油性比其他膚質更「襟老」但也會敏感！

別以為只為乾性肌才會敏感，若多油膚質受到外界的刺激，如：使用不適合的產品或者過度清潔，也會令肌膚容易泛紅、痕癢，甚至刺痛。

油脂分泌過多，容易讓臉部沾上灰塵、污染物。加上老舊角質堆積，覆蓋於肌膚表層，繼而造成毛孔堵塞，皮膚粗糙泛黃，更會引致青春痘、或黑頭粉刺的情況。但正正就是因為油脂分泌旺盛，可長期保持年輕。油脂中含有豐富的維他命E，是天然的抗氧化物。所以，油性肌人士皮膚彈性較佳，不太容易長皺紋，能夠有效抗衰老。秋冬季節，油脂更可滋潤皮膚，防止乾燥爆裂的問題。

油性肌膚要怎樣保養？必學三個控油小技巧！

油光滿面帶來不少困擾，如何解決這種情況，令肌膚回到白滑、清爽狀態？可參考以下的方法：

●適當清潔



皮脂腺分泌的油脂，是痤瘡桿菌的食物，清潔臉部可帶走多餘油分污垢，降低青春痘發生的機率。盡量選用pH酸性、溫和的洗臉乳，徹底潔面。普遍來說，早晚各一次已經足夠，切勿忽略清潔耳朵後面及下巴等位置。如果出油情況嚴重，尤其男生，中午也需進行潔面，回復清爽。含有磨砂成分的產品或會傷害肌膚、請謹慎選用。

如果出油情況嚴重，中午也需進行潔面，回復清爽。（圖片：Shutterstock）

若自身經濟條件許可，建議購買一台效能好的超聲波級洗臉機。拿捏好力度和使用方式，則輕鬆去除老廢角質、表層粉刺，達到深層清潔的效果。但敏感性肌膚耐受性低，就未必適合使用這類產品。

●選擇不含油脂 (Oil-free) 的護膚品



大多數人以為，油性肌膚毋需額外的滋潤。事實上，臉部表面若不塗上一層保護膜，粗大的毛孔會更易沾染灰塵，引致缺水問題。但對油肌性人士來說，水乳狀、啫喱狀的潤膚產品較為合適，霜狀的保養品多含油脂，應盡量避免使用，以防加種肌膚負擔。

經常長暗瘡的油性皮膚，可使用含有果酸或杏仁酸的保養產品，除了保濕效果，還可減少毛孔堵塞，促進角質代謝的功能。但這類產品並非所有人士適用，對於敏感肌可造成刺激，引起痕癢泛紅問題。若酸性濃度較高的護膚產品，請先詢諮皮膚科專家，切勿自行在家中胡亂使用。

●改善生活習慣



看起來似乎是老生常談，但良好的習慣、規律的作息的確可以從源頭解決出油的問題。切勿熬夜，睡眠不足會導致肌膚油脂必泌失衡，加劇出油的情況。

注意飲食，盡量避免吃甜食、辛辣及油膩食物。甜食會刺激荷爾蒙分泌，體內雄性激素增加，導致皮脂腺會排出更多油脂。辛辣、油炸類會影響人體的代謝功能，使油脂分泌增加。

經常食甜食會刺激荷爾蒙分泌，體內雄性激素增加，導致皮脂腺會排出更多油脂。（圖片：Shutterstock）

想要清爽零油光的肌膚，並不是紙上談兵。記緊以上三個簡易控油的方法，長期實行，皮膚一定會有改善！

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