凍齡｜73歲仍保纖腰長腿滿場飛 婚紗女王Vera Wang不老秘訣大公開

過去曾為不少名人設計婚紗的「婚紗女王」、國際知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，6月27日迎來73歲的生日。當晚身穿粉紅色晚裝的她在派對上「滿場飛」，其纖腰長腿、窈窕身材彷如少女，驚豔全場。



事實上，身為婚紗設計師的她一直注重保養，並努力把自己的身材維持在「可隨時穿上自家婚紗」的狀態，這一切到底有何秘訣？現在一一為大家公開！



有婚紗女王之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，6月27日迎來73歲生日，7月初上載生日會照片，螞蟻腰筷子腳令人驚艷﹗（IG：@verawang）

纖腰長腿豔壓全場

Vera Wang在生日當晚舉行了一個以粉紅色為主題的盛大生日派對，她亦特意把頭髮挑染成淡粉色，穿上桃紅色閃片中空晚裝，更戴上以粉紅巨鑽組成的鑽戒、頸鍊及皇冠如女王般「滿場飛」。

不過在豔麗的穿搭下，更令人驚豔的是她傲人的腹肌螞蟻腰以及纖幼筷子腳，身材緊緻皮膚有光澤，歲月痕跡未曾在臉上留痕，完全令人難以相信這是73歲的女士體態，因此成為不少女士的偶象。

對於自己的不老凍齡秘訣，Vera Wang過去就曾透露自己飲食是當中重要的一環，其次是充足的睡眠、洗澡習慣等方面均有自己一套的見解。

▼Vera Wang在自己的生日派對上「滿場飛」：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，5個瘦身關鍵（按圖👇👇👇）

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1. 以鮭魚、雞肉為主食

Vera Wang曾經直言自己必定吃足三餐，因為她認為服裝設計是一個需要大量消耗腦力及體力的工作，故「得餵飽自己的腦袋」，當中她特別愛在早餐及午餐吃魚肉及雞肉。

事實上，鮭魚、雞肉都是相當優質的蛋白質來源，而且低熱量，脂肪含量少，有利於保持身材。當中，鮭魚更內含豐富的Omega-3 脂肪酸，以及維他命A、C，均有助保持肌膚水潤。

至於晚餐，Vera Wang很多時候都會跟朋友出外用餐，但堅持在晚上7點半前開始用膳，這樣不但可降低熱量囤積，更能減低患上心血管疾病的風險。

早餐：



．乳酪、新鮮水果、雞蛋、雞肉香腸

．周末豐盛版：煙燻鮭魚、沾有大量檸檬汁的全麥麵包

午餐：



．鮭魚刺生、糙米、蔬菜」

．或蒸花椰菜、雞肉、白飯

．或朝鮮薊沙拉、西式魚料理

2. 戒含糖飲料

Vera Wang曾表示自己只喝水作為水分攝取的來源，而冊自2006年起便戒掉喝健怡可樂等含糖飲料的習慣，更曾表示：「這是她做過最痛苦的決定。」

由於大部份含糖飲料的糖份都伴隨高脂肪或高碳水化合物，容易造成身體負擔，而且在攝取糖分的同時，血糖濃度也會跟著上升讓人感到疲倦。

▼同場加映，按壓四大耳穴減食慾（按圖 👇👇👇）:

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3. 每天睡滿至少7小時

都市人生活節奏急速，不少人的睡眠時間可能僅得5-6小時。不過，身為頂尖設計師的Vera Wang卻堅持每天要睡足7-8小時，在周末有時更會睡足10小時，讓自己維持在精神飽滿的狀態。

4. 泡澡加入BB油

要保持自己的肌膚緊緻，Vera Wang每天早餐後和晚上吃飯前都會各泡一次澡，並且在水裡加入BB油，臉上則塗抹保濕乳液。同時亦避免曬太陽，即使在戶外活動亦會做好防曬，呵護好自己的肌膚

5. 每日堅持適量運動

童年曾是滑冰選手的Vera Wang，每天早上都會舉重5分鐘，「重量也不用多，只要2-3磅（約1-1.4Kg)左右」。另外，她亦很愛騎單車，如目的地距離較近時，她愛以都單車代步，順便燃脂瘦身。

▼同場加映，8個好方法讓你久坐不怕胖（按圖 👇👇👇）:

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