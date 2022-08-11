脫毛療程推介｜締造完美白滑肌 身體４大部位脫毛後更吸引！

【脫毛療程推介｜腋下脫毛｜小腿脫毛｜私處脫毛｜醫美療程】「夏天為大地帶來美腿」是網絡近年流行的潮語，的確不少女生在夏天會露出迷人的長腿，大派福利。看上去滑嫩、無瑕是美腿的基本條件，故愛美之人都會脫去腳上毛毛，令雙腿看起來更誘人；事實上，不只是雙腿，身體共有４大部位在脫毛後會顯得更吸引，一起來看看是哪４個部位吧！



看上去滑嫩、無瑕是美腿的基本條件，故愛美之人都會脫去腳上毛毛，令雙腿看起來更誘人 (圖片: Vicky IG)

面部



有時上妝覺得不貼服、搽護膚品又不吸收，甚至用極去角質產品都起不了作用，且膚色不均，這未必是護膚步驟出錯，而是受到面毛影響；令膚色出現暗沉感，甚至阻礙護膚品吸收。另外，部分女生的唇上汗毛比較粗大和濃密，視覺上更會令人誤會是「美人生鬚」，影響外觀。因此，對於一些面毛相對較多、較密的女生，脫去面毛不但能有效改善外觀，更可令護膚品、妝容更吸收、更貼服，有機會令膚質改善。

銀座Calla 面部美肌脫毛療程採用日本TriR脫毛技術，專為亞洲女性敏感肌膚而設，可有效去除前額、面頰、上唇、下巴的毛毛，過程完全無痛感，脫毛後的肌膚如同雞蛋一樣光滑無瑕。

腋下



不少女生夏日都愛穿小背心大露香肩，加上天氣炎熱又潮濕；腋下的毛毛不但會影響外觀，更有機會因經常流汗而出現異味，脫毛後即可解決以上煩惱。腋下肌膚與眼周的嬌嫩程度是一樣的，如使用過分刺激的除毛方式，好比剃毛、拔毛和蜜蠟，都會容易出現過敏，而且只屬於臨時性質的解決方法，故建議以激光脫毛方式去除腋毛，腋毛生長會隨療程次數而遞減。

【脫毛療程推介｜醫美療程】▼5招去除腋下汗臭味（按圖👇👇👇）

+ 14

即使脫去腋毛，亦要注意保養腋下肌膚，避免黑色素沉澱。

【脫毛療程推介｜醫美療程】▼5個步驟預防腋下黑色素沉澱、解決異味兼美白（按圖👇👇👇）

+ 3

私處



盛夏正時陽光與海灘的季節，不少女生為穿比堅尼，都積極處理私處毛髮。適當處理私處毛髮原來可以吸引異性？一間日本有名的連鎖除毛salon「MuseePlatinum」也曾經進行有關對女性私處毛髮的形狀喜好調查。向400名20至40歲的日本男女進行調查，分別列出5款（下圖A至E）女性私處毛髮的形狀，讓受訪者選出最喜歡的形狀，一起看看男生與女生對私處毛髮的看法有什麼不同？

【脫毛療程推介｜醫美療程】▼日本男女喜好的5款私密處毛髮形狀（按圖👇👇👇）

女生處理私處毛髮除了可更美觀，更有機會防治性病？根據BBC曾報道過一個有關性病傳播的研究指出，原來剃毛可以防止陰蝨。陰蝨是一個藏匿在陰毛中的體外寄生蟲，會在性接觸時由一個人跳到另一人身上，剃光陰毛能避免蝨蟲藏在毛囊中。另外，香港天氣又濕又熱，加上女性常穿緊身褲或絲襪，私密處容易變得又焗又濕；脫毛後即可避免細菌積聚，改善痕癢或紅腫等問題。

【脫毛療程推介｜醫美療程】▼女生不可不知的私處護理守則 ！（按圖👇👇👇）

+ 1

「Yanis Beauty」是被認可授權的 PRO-U®755nm 激光脫毛中心，並持續提升治療師專業水準，提供國際級最專業、最安心的激光脫毛療程服務給客人。

小腿



部分女生的小腿毛髮生長比較旺盛，視覺上會令雙腳膚色比較暗啞；脫毛後肌膚會更白皙動人，夏天穿著短裙或短褲都可展露迷人美腿！

然而，有些女生會選擇自行在家脫毛，以下４個方法為最常見的自行脫毛方法。

【脫毛療程推介｜醫美療程】▼4大自行脫毛方法原理+成效知多啲（按圖👇👇👇）

+ 9

然而，這些方法並不能永遠去除毛毛，皮膚甚至有可能因為受到刺激而出現敏感、毛囊炎等問題，故建議採用激光脫毛，永久脫去煩人毛毛。

【脫毛療程推介｜醫美療程】▼毛囊炎的症狀、病因（按圖👇👇👇）

+ 1

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。