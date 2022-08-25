HIFU療程｜去皺提拉樣樣得？一文看清功效、副作用、注意事項

【HIFU療程｜醫美療程】隨著年紀增長，肌膚彈性流失之餘，亦容易出現下垂、皺紋、雙下巴等問題，令人看起來比較蒼老。想肌膚看起來比較年輕，就應針對這些問題進行改善；不少女生會選擇靠醫美療程或美容針去回復青春，其中就以HIFU療程最廣為人知，但有關HIFU的知識你又了解多少？



隨著年紀增長，肌膚彈性流失之餘，亦容易出現下垂、皺紋、雙下巴等問題 (圖片: ShutterStock)

【HIFU療程｜醫美療程】HIFU有咩功效？

HIFU的原理是透過高強度能量，刺激皮膚並促進膠原持續增生，從而令肌膚緊緻、增強彈性、整體提升肌膚質素並重現臉部輪廓。HIFU主要針對筋膜層，有收緊皮膚的作用，處理的臉部範圍較大；如配合無針埋線使用就能夠處理整體輪廓至細微位置，達至臉部全方面的提升和緊緻。

HIFU主要針對筋膜層，有收緊皮膚的作用，處理的臉部範圍較大 （圖片: ShutterStock）

【HIFU療程｜醫美療程】HIFU有無副作用？

一般而言，只要由具足夠經驗的專業人員進行療程，HIFU其實是非常安全的醫美療程，但療程後仍有可能出現以下現象，包括皮膚發紅、腫脹、刺痛等輕微症狀；部分對高能量較為敏感的人士，則有機會出現暫時性的麻痺或瘀傷，如在一星期後仍有這類症狀，必須盡早求醫。

【HIFU療程｜醫美療程】做完HIFU有咩注意事項？

由於高能量療程會產生大量熱力，使深層肌膚的水份蒸發，故療程後應加強保濕，為肌膚保持足夠水份，使膠原蛋白回復得更好更快；同時，療程後應避免使用具刺激性的保養品，如酸類產品、高濃度維他命Ｃ、去角質產品及含油精成分的護膚品，亦要避免長期曝曬在陽光下，外出應使用 SPF30 或以上的防曬產品。

療程後應加強保濕，為肌膚保持足夠水份，使膠原蛋白回復得更好更快 (圖片: ShutterStock)

【HIFU療程｜醫美療程】如何維持年輕肌膚？

要保持肌膚年輕，除了定時進行醫美療程保養，更重要的是避免以下８個加速老化的習慣。

【HIFU療程｜醫美療程】▼加速衰老習慣知多啲（按圖👇👇👇）

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另外，要預防雙下巴，原來日常呼吸法也很重要。英國牙醫就教用腹式呼吸法呼吸，避免面部變形。

【HIFU療程｜醫美療程】▼腹式呼吸運動（簡易版）（按圖👇👇👇）

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【HIFU療程｜醫美療程】HIFU療程合集

坊間的HIFU療程多不勝數，質素參差不齊，醫美Easy現為各讀者整合幾間信譽良好、價格相宜的美容中心，各位有興趣接受HIFU療程的女生可以參考一下。

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