皮秒激光丨有效迅速擊退色斑、凹凸洞　療程後注意事項有哪些？

隨著科技進步，色斑、凹凸洞問題已經能靠儀器輕鬆解決，無需浪費時間、金錢在效能不大的護膚品上。坊間有著各式各樣的激光療程，其中以Pico皮秒激光最為人知曉；但當中的原理為何？人們常提及的「反黑」、紅腫脫皮等副作用又能否避免？本文請來了李定邦醫生為我們拆解Pico皮秒激光的各種疑問。



Pico皮秒激光是甚麼？原理又是甚麼？

Pico皮秒激光的「皮秒」其實是一個時間單位，等於一萬億分之一秒，而皮秒激光是指利用較高能量脈衝，在極短的時間內，把皮膚內的黑色素產生選擇性的震動效應，將黑色素打至粉塵狀，更容易代謝排出體外，同時剌激膠原蛋白增生，速效美白去斑，改善凹凸洞。皮秒激光治療時，對皮膚損害較低，所以能有效將色斑擊退，又不會過度產生熱能，相對傳統激光的修復期較短，術後護理更容易。

皮秒激光是指利用較高能量脈衝把皮膚內的黑色素打至粉塵狀，對正常皮膚產生較低的損害，有效將色斑擊退。（圖片：You Medical Beauty）

Pico皮秒激光可擊退多種色斑、凹凸洞

Pico皮秒激光能有效去除多種色斑，如雀斑、曬斑、黃褐斑、老年斑及咖啡斑等，甚至能去除胎記及紋身。皮秒激光可分為不同波長，主要為532nm、755nm、1064nm，而各種色斑需配合相應波長，並非波長越大越好，要視乎色斑的類型大小、於皮膚的深淺而定。

由於皮秒激光能打到肌膚深層，刺激凹凸洞周圍不平滑的肌膚細胞，並激發膠原蛋白增生，從底層改善凹凸洞，撫平痘印及毛孔。

療程後一勞永逸？多少次療程才可徹底去斑和凹凸洞？

李醫生指，「每一次進行Pico皮秒激光療程後都會有改善，但要達至滿意效果通常需要6-8 次療程。如果是雀斑，胎記或紋身，皮秒激光基本上是一勞永逸，但其他色斑則會隨著年齡和紫外線的影響而慢慢積聚，療程效果亦會因個人情況不同而有所差異，所以接受每4星期一次的治療期後，亦建議大部分客人每6-8星期繼續做低能量的激光保養，除此之外，客人亦應繼續注意保濕和防曬。」

每一次進行Pico皮秒激光療程後都應該會有改善，而療程後應繼續努力保濕和注意防曬。（圖片：Shutterstock）

Pico皮秒激光有副作用嗎？進行療程前後要注意甚麼？

皮秒激光過程中或會有輕微痛感，擔心也可以諮詢醫生意見選擇敷麻醉藥膏，但一般情況都不需使用麻醉。皮秒激光比傳統激光速度短，大大減低對皮膚的傷害，出現副作用的機率也較低，一般療程後出現紅腫、乾、痕癢也屬正常，大約幾小時使會消退。療程後1-2週應加強防曬保濕，避免用刺激性強的護膚品。

李醫生提醒，如正在服用光敏感的藥，例如四環素或A酸，應先諮詢醫生意見，進行激光前後亦應避免曝曬，完成激光後應遵從醫生指示搽適當的藥膏。

要預防「反黑」情況 醫生籲找專業人士操作 注意保濕和防曬

激光進入皮膚後，有機會產生熱效應令色素沉澱，導致「反黑」。這種情況跟個人體質有關，不用過度緊張。反黑期只屬暫時性，每個人的代謝能力不同，皮膚色素經代謝後便會回復正常。要避免這種情況出現，李醫生重申應找有經驗的醫生操作皮秒激光，選擇最適合客人的能量和參數。他亦重申，進行激光後，亦需著重於保濕和防曬，遵從醫生指示搽藥，如果是打結焦的模式，切記不要自行用手刮焦，避免發炎。

要預防「反黑」情況，應找有經驗的醫生操作皮秒激光最為放心。（圖片：Shutterstock）

Pico皮秒激光有效去除多種色斑、凹凸洞，且快速見效，有助客人重拾漂亮肌膚，增加自信心，一直受一眾女士擁戴。然而，Pico皮秒激光療程五花八門，市民應做足功課，小心挑選有經驗的醫生操作，選擇有信譽、保證的中心進行至為安全放心。

李定邦醫生（照片由醫生授權刊登）