減肥｜瘦身首選必吃火龍果！認清紅肉白肉好處、禁忌、挑選原則

清甜多汁的火龍果是不少人喜愛的水果，市面上常見紅肉、白肉火龍果，近期更有雙色火龍果上市。到底火龍果營養素有哪些？選購時該如何挑？請專家解析火龍果的好！



外型特殊的火龍果，原產於中美洲，屬於仙人掌科，它的植株看起來就像是放大的仙人掌，因為外皮上的鱗片像龍一樣，所以才被叫做「火龍果」、「紅龍果」、「仙人掌果」等。

火龍果紅肉還是白肉好？（按圖了解👇👇👇）

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火龍果的果實，最常見的是紅色與白色，而近期台灣花蓮玉里鎮果樹產銷班第5班所培育生產的雙色火龍果，經過28年的改良與研發，果實由白至紅的漸層果肉，賣相相當特殊可愛，甜度甚至高達 22°Brix，讓人入口就難忘。

火龍果紅肉還是白肉好？兩者都是寶

每年6〜11月是火龍果產季，在市場很常同時看到紅肉、白肉火龍果，讓人不禁陷入選擇障礙，到底該選紅肉還是白肉呢？台灣Heho健康營養師劉思妤表示，兩者各有各的營養和好處。

劉思妤說，火龍果的營養價值很高，熱量又低，以紅色火龍果來說，每100公克的果肉，熱量只有50大卡；而白色火龍果，每100公克果肉，熱量則為51大卡，吃起來沒有負擔。

此外，火龍果含有豐富的膳食纖維，能夠幫助排便，還有養顏美容、消水腫。劉思妤解釋，同重量的紅肉、白肉火龍果，白色火龍果膳食纖維含量較高，每100公克果肉有1.7公克膳食纖維，可促進腸道蠕動，改善便秘問題。

台灣減重醫師李唐越進一步說明，膳食纖維不只可減少便秘的發生，其所含的寡糖是促進益生菌生長的重要營養成分，能幫助腸道養好菌，有助腸道消化且可以降低腸道感染的發生機會。

6種人最佳吃水果時間（按圖看清👇👇👇）

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而紅肉火龍果則是鐵質含量高，每100公克果肉有0.8毫克，鐵質含量竟是提子的8倍！除此之外，還含有β-胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、鈣、磷、鐵、鎂及鋅等，可幫助緩解血管壁的壓力，適合高血壓患者食用。

李唐越分享，他就曾收治有缺鐵性貧血的患者，因為擔憂吃鐵劑會造成便秘，而遲遲無法改善貧血問題，因此他建議患者多吃紅肉火龍果，不但好吃也不擔心便秘問題。

火龍果含蛋白質，可助攻減重計劃

而火龍果對於減重也相當有幫助，李唐越提到，火龍果不但富含鐵質，其膳食纖維也相當豐富，能幫助腸道蠕動、促進排便，加上火龍果是少數含有蛋白質的水果，熱量低又有飽足感，可說是減重利器。

李唐越解釋，火龍果的蛋白質含量在水果中名列前茅，僅次於番茄和奇異果，同時還含有蔬果中少有的植物性白蛋白，攝取之後能夠與體內的重金屬離子結合，透過身體的排泄功能排出體外，達到解毒的功效。

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隱藏營養密碼，植化素「甜菜紅素」

火龍果更有著具抗癌、抗氧化、消除自由基的「植化素」。植化素是讓植物呈現五顏六色的天然色素，也是植物的免疫系統，幫助抵抗昆蟲、各種細菌病毒的傷害，甚至可抵禦紫外線，輻射線或化學藥物等。

而人體本身無法製造的植化素，必須透過飲食攝取。2020年6月於國際研究期刊《Current Research in Food Science》刊登的研究中提到，蔬果的顏色確實會與實際的抗氧化能力有關。

李唐越強調，火龍果中的植化素為水溶性「甜菜紅素」，它不僅是火龍果的紅色素來源，更具有抗氧化、抗發炎等效果，是非常珍貴的抗氧化物質之一。火龍果內層果皮也擁有豐富花青素，建議洗淨後可煎蛋或榨果汁喝，不要浪費。

不過甜菜紅素無法充分被人體吸收與代謝，吃完紅火龍果上廁所時，會發現尿液或糞便的顏色呈現暗紅色，其實跟血尿跟血便並無關連。

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火龍果盛產季節、挑選方式

火龍果盛產季節，集中於6〜11月。其中，白肉的火龍果季節為6〜11月，紅肉火龍果則在5〜12月。挑選火龍果時，要注意果實外觀上要光滑、飽滿，葉片愈青綠愈新鮮；而重量愈重表示果肉豐厚多汁。

劉思妤說，想要挑選好吃火龍果也很簡單，最好是選擇外型飽滿、沒有凹陷壓傷、沒有變黑腐爛、萼片新鮮沒有枯萎。而白肉火龍果的萼片最好帶點綠色；紅肉火龍果則要選擇整顆火龍果連同萼片都是紅色的較佳。

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紅肉白肉分不清！1招分辨紅白肉

- 紅肉火龍果：外型比較接近正圓形，果皮上的萼片較短，且萼片之間的距離比較靠近、密集。

- 白肉火龍果：外型則偏橢圓，果皮上的萼片也比較修長，彼此之間距離較遠，看起來更疏鬆一些。



劉思妤提醒，雖然火龍果營養價值高，但還是有2類人不適合食用。一是糖尿病患，由於火龍果中的果糖含量較高，攝取過量可能造成血糖上升，建議單日食用以1/4顆以下為宜。二是慢性腎炎、洗腎患者，火龍果是高鉀水果，食用過多，恐怕會對身體造成額外負擔。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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