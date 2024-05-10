Radiesse膠原彈力針即時撫平皺紋　改善臉頰凹陷

女士們為保持美貌，每天勤用護膚品護膚，然而，再好的護膚品也未必能完全抵抗年齡流逝、衰老的命運，隨著年齡增長，臉頰凹陷、鬆垮下垂、法令紋逐漸浮現，要重拾飽滿蘋果肌，不一定要使用昂貴的護膚品，可以選擇注射Radiesse膠原彈力針，即時改善膚質，提升輪廓，並持續膠原再生，重現年輕彈力肌¹⁻³。



Radiesse 成分可被吸收 不會殘留於體內

Radiesse膠原彈力針包含70%CMC凝膠及30%CaHA微晶球體，CMC凝膠使輪廓即時變得豐盈，緊緻提升，CaHA微晶球體則重啟膠原自生，由內持續一年以上⁴⁻⁵，直徑25-45微米(1微米等於1/1000毫米)，外觀光滑，刺激膠原蛋白新生。

唯一再生*五大活膚元素 同類型針劑無相同功效

Radiesse膠原彈力針以CaHA與纖維細胞直接接觸，剌激5大再生成分，真正再生I型膠原蛋白、III型膠原蛋白、血管新生、彈力蛋白、蛋白聚醣，令肌底組織從內至外持續地得到改善，恢復緊緻彈滑，膚質回復猶如初生肌一樣，效果自然。效果維持1年以上⁴⁻⁵，相比起其他產品原理為刺激免疫細胞，令細胞持續發炎反應以增生膠原蛋白，Radiesse膠原彈力針對人體無害，著重喚醒肌膚的自然生長，直接改善肌膚的狀況，相比其他產品間接令膠原蛋白增生，效果更為有效，令多種活膚元素再生。

活膚元素1 膠原蛋白

膠原蛋白是皮膚的海棉，像海棉一樣令輪廓飽滿，使皮膚保持彈性，若膠原蛋白老化，就會令皮膚出現皺紋，當中，I型膠原蛋白負責皮膚的韌度和彈性，而III型膠原蛋白在癒合中的皮膚組織中非常常見，Radiesse膠原彈力針可以令III型轉化為I型，以達至貼近兩者最佳比例4:1¹²。

活膚元素2 彈力蛋白

彈力蛋白是維持結締組織的蛋白質，使體內許多組織在拉伸或收縮後，能恢復它們的形狀，像彈弓一樣支撐肌膚，彈力蛋白的數量決定了肌膚的彈性和會否出現皺紋。同時補充膠原蛋白和彈力蛋白的話，對保持年輕彈力肌有很大作用。

活膚元素3 蛋白聚醣

蛋白聚醣具有保水能力，讓肌膚水嫩有彈性，並撐起肌膚結構組織，填補膠原蛋白與膠原蛋白之間的空隙，讓皮膚充滿水份又富有彈性，此外，蛋白聚醣能刺激具有修復皮膚功效的纖維⺟細胞的⽣長速度，防止皺紋產生，顯著抗衰老。

各種活膚元素結合的彈力針有多種改善肌膚功效，能即時改善皮膚狀況，全面豐盈輪廓，緊緻提升肌膚，逆轉肌齡，於一日後重啟膠原自生，效果持續一年⁴⁻⁵。

Radiesse膠原彈力針安全嗎？

彈力針成分具高度生物相容性，不會引起組織鈣化或造骨反應，能被身體自然代謝程序而分解吸收，所以不會殘留⁶。經過兩年半的追蹤研究中， 透過MRI影像可以看到Radiesse能完全被代謝吸收，並不會殘留於軟組織中，也不會轉移，更不會影響X光或其他醫學診斷影像。

Radiesse已於全球85多個國家核准上市，賣出1500萬枝⁷，具有超過18年的歷史，其安全性早已被歐盟CE以及美國FDA認證⁸⁻¹⁰，大眾可放心使用，有興趣了解更多關於Radiesse膠原彈力針，可到以下網址瀏覽：

https://www.radiesse.com.hk/

Go Young

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心1301-1302(旺角百老匯戲院對面)

https://www.goyoung.com.hk/

註：

*Regenerative refers to the ability to stimulate the production of type I & III collagen, elastin and proteoglycans, as well as increase angiogenesis, cell proliferation and fibroblast contractility ²⁻⁵⋅¹¹

1. Yutskovskaya Y, et al. J Drugs Dermatol. 2014;13(9):1047-1052.

2. Berlin AL, et al. Dermatol Surg. 2008;34 Suppl 1:S64-7.

3. Marmur ES, et al. J Cosmet Laser Ther. 2004;6(4):223-6.

4. Moers-Carpi M et al. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1217-22.

5. Silvers SL, et al. Plast Reconstr Surg. 2006;118(3 Suppl):34S-45S.

6. Pavicic T. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015; 8: 19–25.

7. Data on file

8. RADIESSE® P050052; 2006

9. RADIESSE® (+) P050052 S052; 2015

10. RADIESSE® Hand Augmentation P050052 S049; 2015

11. Courderot-Masuyer C, et al. J Cosmet Dermatol. 2016 Sep;15(3):260-8.

12. Manturova, N. E et al. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2018;10(10):2543-2546.

療程效果因人而異