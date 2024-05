Radiesse膠原彈力針即時撫平皺紋　改善臉頰凹陷

女士們為保持美貌,每天勤用護膚品護膚,然而,再好的護膚品也未必能完全抵抗年齡流逝、衰老的命運,隨著年齡增長,臉頰凹陷、鬆垮下垂、法令紋逐漸浮現,要重拾飽滿蘋果肌,不一定要使用昂貴的護膚品,可以選擇注射Radiesse膠原彈力針,即時改善膚質,提升輪廓,並持續膠原再生,重現年輕彈力肌¹⁻³。



Radiesse 成分可被吸收 不會殘留於體內

Radiesse膠原彈力針包含70%CMC凝膠及30%CaHA微晶球體,CMC凝膠使輪廓即時變得豐盈,緊緻提升,CaHA微晶球體則重啟膠原自生,由內持續一年以上⁴⁻⁵,直徑25-45微米(1微米等於1/1000毫米),外觀光滑,刺激膠原蛋白新生。

唯一再生*五大活膚元素 同類型針劑無相同功效

Radiesse膠原彈力針以CaHA與纖維細胞直接接觸,剌激5大再生成分,真正再生I型膠原蛋白、III型膠原蛋白、血管新生、彈力蛋白、蛋白聚醣,令肌底組織從內至外持續地得到改善,恢復緊緻彈滑,膚質回復猶如初生肌一樣,效果自然。效果維持1年以上⁴⁻⁵,相比起其他產品原理為刺激免疫細胞,令細胞持續發炎反應以增生膠原蛋白,Radiesse膠原彈力針對人體無害,著重喚醒肌膚的自然生長,直接改善肌膚的狀況,相比其他產品間接令膠原蛋白增生,效果更為有效,令多種活膚元素再生。

活膚元素1 膠原蛋白

膠原蛋白是皮膚的海棉,像海棉一樣令輪廓飽滿,使皮膚保持彈性,若膠原蛋白老化,就會令皮膚出現皺紋,當中,I型膠原蛋白負責皮膚的韌度和彈性,而III型膠原蛋白在癒合中的皮膚組織中非常常見,Radiesse膠原彈力針可以令III型轉化為I型,以達至貼近兩者最佳比例4:1¹²。

活膚元素2 彈力蛋白

彈力蛋白是維持結締組織的蛋白質,使體內許多組織在拉伸或收縮後,能恢復它們的形狀,像彈弓一樣支撐肌膚,彈力蛋白的數量決定了肌膚的彈性和會否出現皺紋。同時補充膠原蛋白和彈力蛋白的話,對保持年輕彈力肌有很大作用。

活膚元素3 蛋白聚醣

蛋白聚醣具有保水能力,讓肌膚水嫩有彈性,並撐起肌膚結構組織,填補膠原蛋白與膠原蛋白之間的空隙,讓皮膚充滿水份又富有彈性,此外,蛋白聚醣能刺激具有修復皮膚功效的纖維⺟細胞的⽣長速度,防止皺紋產生,顯著抗衰老。

各種活膚元素結合的彈力針有多種改善肌膚功效,能即時改善皮膚狀況,全面豐盈輪廓,緊緻提升肌膚,逆轉肌齡,於一日後重啟膠原自生,效果持續一年⁴⁻⁵。

Radiesse膠原彈力針安全嗎?

彈力針成分具高度生物相容性,不會引起組織鈣化或造骨反應,能被身體自然代謝程序而分解吸收,所以不會殘留⁶。經過兩年半的追蹤研究中, 透過MRI影像可以看到Radiesse能完全被代謝吸收,並不會殘留於軟組織中,也不會轉移,更不會影響X光或其他醫學診斷影像。

Radiesse已於全球85多個國家核准上市,賣出1500萬枝⁷,具有超過18年的歷史,其安全性早已被歐盟CE以及美國FDA認證⁸⁻¹⁰,大眾可放心使用,有興趣了解更多關於Radiesse膠原彈力針,可到以下網址瀏覽:

註:

*Regenerative refers to the ability to stimulate the production of type I & III collagen, elastin and proteoglycans, as well as increase angiogenesis, cell proliferation and fibroblast contractility ²⁻⁵⋅¹¹

療程效果因人而異