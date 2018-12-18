紐約地鐵急需400億美元大翻新　否則只有「等死」

紐約地鐵在1904年開通，是世界上歷史最悠久的地鐵之一，現在面臨生死存亡之際，需要400億美元（約3,120億港元）全面翻新，金額高過長和（0001）市值的3,014億港元。

《彭博》報道，紐約市公共運輸局行政總裁Andy Byford表示，這套公共交通面臨超過10年被忽視和資金不足困境，已經到達「人生交叉點」。

行政總裁上市政會議 稱要全面維修

他在紐約市政府會議上提出，未來10年需要求入高達400億美元全面維修，否則整個系統就會跌入「死亡螺旋」（Death Spiral）。

Andy Byford去年才上任，其中一項工作就是要應對紐約地鐵改革的挑戰。他在市議會上表示，已經修復了這套百年系統之中的1,600多個缺陷。

紐約地鐵已經有超過100年歷史，最早於1904年通車，慢慢拓展至錯綜複雜的鐵路網。（MTA網頁）

州長提出「擁堵費」 有望緩解赤字

至於為何現在提出來，原來是因為中期選舉之後，民主黨重振聲勢。民主黨的紐約州州長Andrew Cuomo提出，向駛入曼克頓市中心的汽車收取「擁堵費」，以援解路面汽車擠塞。

紐約地鐵母企MTA還管理着巴士和部份橋樑及隧道，然而MTA到了2022年將面臨9.91億美元赤字，上述「擁堵費」可望解決部份燃眉之急。

穆迪降評級展望 但強調不能加價

評級機構穆迪已於12月13日，將MTA的評級展望由穩定下調至負面，表示由於服務水平下跌，令地鐵和巴士載客量低過預期。

更嚴重的是，穆迪認為不能加價，如果加價會令乘客量進一步惡化。

紐約地鐵目前資金緊張，面臨多年赤字，急需要資金翻新設備和系統。（MTA網頁）

營運見改善 資管公司：明年大考驗

Evercore Wealth Management指出，紐約地鐵的確有進步，10月的準時率已經提升至70%，是兩年最佳紀錄，但仍低過2013年的平均80%。

該公司政府債券主管Howard Cure表示，明年將會是真正考驗的一年，有大量問題等着紐約地鐵解決：「他們的收入足夠嗎？可以降低建築成本嗎？可以阻止車長流失嗎？可以減少故障和延誤嗎？」