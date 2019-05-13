傳特朗普或延後加徵　歐盟輸美汽車關稅　

美國總統特朗普最近透過加徵關稅，向中國施壓，希望在貿易糾紛的談判桌上取得有利位置；消息指，他可能「照辦煮碗」，提高對歐盟輸美汽車的關稅，向歐洲施壓。

《路透》報道，特朗普於2月收到一份「232條款」調查報告，外界普遍認為報告得出的結論是，汽車和汽車零部件進口對美國國家安全構成威脅；而總統的90天考慮期將於本周六（18日）結束。汽車生產商預計特朗普可能將截止期限最多延長6個月，不過如果與歐盟和日本不能達成協議，他仍可能會給出一個加徵關稅的日期。

特朗普去年7月同意不對歐洲汽車徵收懲罰性進口關稅，雙方尋求改善經濟關係。歐盟貿易官員本周在華盛頓討論了展開談判的可能性，但歐盟表示談判不會包括美國所要求的農產品。

美國的關稅決定，價值約470億歐元的歐盟汽車和汽車零部件出口將受影響。

馬爾姆斯特倫指歐盟已擬妥一份價值200億歐羅的美國產品清單，將對美國課徵報復性關稅。（資料圖片）

德國報紙《Suddeutsche Zeitung》刊出的一篇專訪，歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）認為，目前美國政府的注意力都集中於與中國的談判之上，特朗普將會延後5月18日有關歐盟汽車進口關稅決定的考慮期限。她又指，若特朗普5月18日決定加徵關稅，歐盟已擬妥一份價值200億歐元的美國產品清單，可能課徵報復性關稅。