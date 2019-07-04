強積金半年人均賺2.5萬　下半年專家建議咁「變陣」……

富達強積金發表報告指，截至2019年上半年香港強積金市場錄得7.59%整體回報。以今年3月底強積金資產淨值為8,933億元、僱員及自僱人士登記人數為284.1萬粗略計算，即上半年每名「打工仔」賬面平均賺近2.4萬元。可見強積金一旦「發力」，回報也可以很可觀。



不過投資市場多變，如果市民想再下一城，下半年應如何「變陣」呢？恒傑保險僱員福利部總經理鍾建強表示，現時投資環境有很多不明朗因素，包括美國甚麼時候開始減息，減幅多少等都較難預測，且減息主因是經濟不好，要透過減息振經濟，顯示有風險要留意。他續稱，中美貿易談判雖重啟，又暫停加新關稅，但美國總統特朗普為人反覆，中美貿易談判不知何時方有望解決，認為下半年有不少隱憂，料市況會繼續波動，呼籲各「打工仔」強積金投資要謹慎。

鍾建強表示，下半年投資環境充滿不確定性，「打工仔」在選擇強積金計劃時要謹慎。（資料圖片）

推薦亞洲股票基金

對於下半年的強積金部署，鍾建強認為，能承受較高風險的強積金供款人，可考慮投資亞洲股票基金，因為中美貿易糾紛令部份廠商將生產由中國搬去亞洲其他地方以避開關稅，這對其他亞洲地區的經濟和股市來說是一個機會。

相反，歐洲方面，歐央行換人或會為貨幣政策帶來不確定性，英國料快將脫歐，若出現「硬脫歐」或英國跟歐盟的商貿安排出現問題，也會對區內經濟造成一定打擊。中國方面，最新的國策對推動經濟有甚麼助力，還需要更多時間觀察。而香港現時不但內部有不少問題，且作為外向型經濟，很受外圍因素影響，料風險比較高。鍾建強補充，亞洲股票基金因為已包括了中國股票和香港股票，相較直接買香港股票基金或大中華股票基金，也能較好的分散風險。

接近退休年齡人士的強積金供款人可考慮較低風險的基金組合。（資料圖片）

高位沾手「債券」較危險

強積金當中的「債券基金」和「混合資產基金」都會投資債券，現時投資債券是否好選擇呢？鍾建強表示，近日很多資金都流了去避險資產，10年期美債息失守2厘水平，創逾兩年半新低，意味債券價格已升了很多，若市民「高位入貨」，會較危險。

他續指，如果本身是承受風險低的朋友，或者想避險，可以考慮將部份資產轉去比較穩健的基金，例如「硬性保證基金」或「保守基金」，這些基金風險較低，是資本很好的「避風塘」，但潛在回報則會較少。

想風險低之餘，進可攻退可守？鍾建強推介「軟性保證基金」，因為這些基金經理相較硬性保證基金的經理，投資上較靈活，可以投資股票，若你到達65歲時股市大升，軟性保證基金可給予的實際回報有機會較「保證回報率」高，但若市況不佳，只要符合特定條款，最壞情況都可以得到最低的保證回報。