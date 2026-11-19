在很多人印象裏，年過九旬的老人，多是衰老孱弱的模樣——體弱多病、常年離不開藥，或者腿腳不便、只能居家靜養。但中國原衛生部副部長、新中國培養的第一代婦產科專家曹澤毅，卻活成了無數人羨慕的狀態。



如今已經93歲高齡的他，依舊堅守臨床一線，每周按時出門診、親自操刀手術，甚至還能自己開車出行，思維清晰、步履穩健，精氣神遠超很多六十多歲的中年人。2026年9月19日，由環球時報、健康時報、生命時報共同主辦的2026致敬醫者盛典上，曹澤毅獲得「國之名醫．特別致敬」榮譽。

93歲高齡的曹澤毅現仍精氣神十足，並於2026年獲頒「國之名醫．特別致敬」榮譽。（健康時報）

曾三次面臨健康危機，積極運動就是往「身體銀行」儲值

曹澤毅出生於1933年，四川成都人，曾任華西醫科大學校長、原衛生部副部長、中華醫學會常務副會長，是中國婦產界領軍人物。很多人都以為他是天生體質好，但曹澤毅教授說：

我10歲以前身體非常虛弱，曾三度面臨生死危機。

第一次，是嬰兒時期感冒

醫生按兒童劑量（超過嬰兒劑量3~4倍）餵服了止咳藥，一口下去就導致呼吸驟停，迅速搶救才得以生還。

第二次，三四歲時患麻疹併發肺炎

當時抗生素還沒有研發出來，這種病死亡率很高，幸運的是他被一位中醫救回。

第三次，7歲時因闌尾炎穿孔引發腹膜炎

當時該病死亡率為80%，經及時手術救治才康復。

7歲以後，身體慢慢好轉，但依舊虛弱。真正的轉機，出現在十五六歲——他開始練短跑。

「受到良師鼓勵，我越跑越有興趣，後來上大學時還作為短跑運動員代表學校參賽，拿過四川省運動會冠軍。 」曹澤毅表示，正是青年時這段短跑經歷，讓自己收穫了終身受益的好身體。

曹澤毅表示，青年時的短跑經歷，讓自己收穫了終身受益的好身體。（健康時報）

從醫學角度看，身體的強化鍛鍊應開始於青春年華，理想階段就是15~20歲。這時候積極運動，就像往「身體銀行」裏存錢——心肺功能、呼吸能力、肌肉力量、反應速度，全都噌噌往上漲，為我們攢下一輩子的健康本錢。



曹澤毅的6個長壽習慣，人人可複製

1. 別盲目吃素，蛋白質一定要吃夠

曹澤毅認為，健康長壽的基礎是營養，而營養的核心是蛋白質。

他特別提醒：不要完全吃素。

只吃素意味著拒絕動物蛋白，身體可能無法獲得足夠的必需氨基酸和其他重要營養素。尤其對體質較弱的老人來說，完全素食反而會削弱體質，影響康復。

曹澤毅的早餐常年都是水煮蛋配牛奶，午餐晚餐必有一碟肉，且強調「家常」二字——普通的豬肉、雞肉、魚肉即可。



他認為，「飲食之道在於聽從身體的需求，保持『能吃、愛吃、吃得多樣』的自然狀態，確保原材料來源的豐富與優質。」

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2. 睡好不是熬時長，重在深度睡眠

曹教授至今保持規律睡眠：每晚11點睡，早上7點起。更珍貴的是他「倒頭即睡且一夜不醒」的能力，在車上「兩分鐘便能入眠」。

他認為睡眠不是時間的堆砌，而是神經的深度修復。「若實在難以入睡，短期藉助安眠藥，比長期失眠的損耗要小。」

3. 焦慮與怨恨，是透支自己的健康

曹澤毅把心態比作健康的「最後堤防」。近一個世紀的人生經歷，讓他總結出一套處世哲學：不糾纏。

「人要保持陽光、平和、有希望的心態。焦慮與怨恨，是向自己的健康帳戶『惡意透支』。」

曹澤毅感慨：

凡事不糾纏，不是放過別人，而是放過自己。

曹澤毅建議「凡事不糾纏，不是放過別人，而是放過自己。」（健康時報）

4. 煙酒儘量不碰，很多傷害不可逆

曹澤毅教授從年輕時就不飲酒吸煙，即便酒桌上推脫不了，也只是象徵性地用嘴唇輕觸酒杯邊緣。

曹澤毅表示，在這方面，他父親既是「反例」也是「模範」：

曹父不到30歲開始抽煙，每天至少兩包，一直抽到45歲左右。後來身體不適，查出糖尿病。當時很難應用胰島素，主要靠母親幫他控制飲食。曹父深知糖尿病嚴重，當機立斷戒了煙，並嚴格控制飲食，這份自律讓他活到了96歲。但最終，曹父還是沒能逃過煙草的毒害——96歲那年查出肺癌，不到半年就離世了。



曹澤毅藉此提醒：煙酒帶來的損害難以逆轉，最好避免接觸。吸煙酗酒的人，越早戒越好。

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5. 大腦不能閒置，持續學習延緩衰老

「停止學習之日，就是衰老之時。」曹教授認為，想要保持健康長壽、避免認知衰退，一定要堅持動腦、持續思考。哪怕年紀大了，也不要停止探索。

如今，曹澤毅的每日行程依舊保持緊湊而充實：工作日上班查房、手術、備課寫書，晚上還要瀏覽醫學新資訊；周末有時間就講課參會，空閒陪伴家人。



保持思考，大腦才不會提前「老化」。

6. 多和朋友聊天，是無可替代的良藥

曹澤毅特別指出，現代人健康最大的隱性威脅之一或許是「孤獨」。

沒有深度的靈魂交流，缺乏彼此信任的穩定連接，心靈便如孤島，再豐裕的物質儲蓄也會被悄然蝕損。他說：

多幾位知心好友，多說幾句心底話，這本身，就是一帖無可替代的良藥。

所以，別總是一個人待著。找人說說話，比吃什麼補品都管用。

寫在最後：

長壽從來沒有什麼神奇的秘方。曹澤毅教授的這些長壽習慣，沒有一條是普通人做不到的。很多人總想著等忙完手頭的事，等有空了再好好保養身體，卻常常忽略了：健康從來不是一蹴而就的突擊，而是日復一日攢出來的底氣。



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