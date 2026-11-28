如今很多人「太陽沒曬夠」！喜歡待在室內坐一天，又或把曬太陽當可有可無的小事，但105歲的國醫大師陳彤雲，卻把它當成長壽的關鍵。



作為北京中醫醫院皮膚科的主任醫師，她比誰都懂防曬的重要性，但她依然說：「曬太陽對長壽很有用！」

相關文章：長壽｜90歲鍾南山院士：人類活到120歲不是夢！教6秘訣健康養生

+ 31

105歲國醫大師陳彤雲：曬太陽對長壽很有用

105歲國醫大師、北京中醫醫院皮膚科主任醫師陳彤雲在接受媒體採訪時曾說：

曬太陽對長壽很有用！

「腿沒力就是缺鈣了，所以要曬太陽，很要緊。曬太陽可以吸收紫外線，促進鈣吸收，幫助長骨頭。大家要為了健康不缺鈣，一定要有一定時間、有一定部位、分季節、按時曬太陽。」陳彤雲說。

作為皮膚科專家的她，比誰都懂防曬。但她也說，曬太陽是必須，最好選擇在上午10點左右或下午4點左右紫外線稍弱的時段曬，避開面部。①

105歲國醫大師陳彤雲指出曬太陽對長壽很有用。（北京中醫醫院）

常曬太陽能帶來身體多個好處

如今很多人都很重視防曬，其實曬太陽的好處不止一點：

1. 幫代謝穩住節奏

2025年，國際期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）刊發的一項研究發現，與燈光相比，如果在正常辦公期間接觸自然光（陽光），能顯著改善2型糖尿病患者的代謝水平，使血糖更穩，還能提高脂肪利用率。具體來看，自然光下，患者血糖達標時間從43.3%提升至50.9%，相當於每天多出近2小時的平穩血糖時光。②

2. 幫情緒透透氣

秋天更要多曬曬太陽。在國家衛生健康委「時令節氣與健康」發布會上，北京安定醫院主任醫師張慶娥就提醒，夏秋之交要多曬太陽。光照減少會導致大腦血清素分泌減少、褪黑素節律紊亂，加上晝夜溫差增大帶來的身體應激，普通人可能會出現疲乏、情緒低落、煩躁、不願意交流等情況。

近期，除了規律作息以外，大家可以每天增加半小時到1小時的戶外活動時間，多曬太陽、多與親友交流，以調整不良情緒。③

3. 幫骨骼「鎖住」鈣

陽光能幫助身體合成維他命D，能促進人體對鈣、磷的吸收和利用，有利於骨骼健康。

復旦大學附屬中山醫院徐匯醫院／徐匯區中心醫院兒科主任醫師符莉2023年接受人民日報採訪時介紹，人體需要的維他命D，其中90%都是自身皮膚經紫外線照射而合成的；只有10%來自食物。

比如，一個成年白人全身暴曬10～12分鐘可以產生10000IU維他命D3。④

4. 降低認知障礙症風險

2022年，發表於《英國醫學委員會—內科學》（BMC Medicine）的一項納入36萬餘人、長達9年隨訪的研究發現，適當曬太陽有助於預防認知障礙症。數據顯示，戶外日照時間與認知障礙症風險之間呈J型曲線關係：

戶外日照時間平均每天1.5小時，夏季每天2小時，冬季每天1小時，認知障礙症風險最低。⑤



相關文章：防失智｜麥得飲食健腦認知功能年輕7.5歲 營養師分享10要點5禁忌

+ 6

曬太陽真養人，但很多人都曬錯了

誤區一：屋裏隔着玻璃曬太陽

值得注意的是，只有皮膚直接暴露在陽光下，才能產生維他命D。所以，如果希望獲取維他命D，露皮膚很重要，隔着玻璃、衣服都沒有這樣的效果。

復旦大學附屬中山醫院骨科主任醫師陳農2025年在健康時報刊文解釋，有些人喜歡在屋裏隔着玻璃曬太陽，儘管隔着玻璃也能感受到溫暖，但玻璃窗阻斷了合成維他命D所需的UVB，達不到合成維他命D的目的。⑥

誤區二：要一次曬20分鐘才可以

曬太陽的好處是可以累積的。復旦大學附屬中山醫院內分泌科副主任醫師趙琳在該院公眾號刊文提醒，每天累積20～30分鐘日曬即可滿足身體需求，無需一次性完成，碎片化累積更易堅持。

對於上班族來說，可以微調通勤方式，增加一段步行或騎行時間；午休時戶外散步10分鐘等。⑦

此外，冬季紫外線強度較弱，可選擇在偏中午的時間曬太陽；而夏季紫外線強烈，就要選偏早晚的時間曬太陽。

誤區三：防曬和曬太陽衝突

日常防曬和每天曬曬太陽並不衝突。北京大學人民醫院皮膚科主任醫師李厚敏2022年在該院公眾號刊文中介紹，面部皮膚薄，尤其是眼瞼部位，日常做好防曬是對的；但手背、胳膊、腿部的皮膚厚度適中，完全可以接受紫外線照射，是曬太陽的好部位。⑧

簡單來說：

臉好好防曬，四肢放心曬，養生和美觀兩不誤。



寫在最後：

防曬是保護皮膚，曬太陽是滋養身體，從來都不是非此即彼的選擇題。作為皮膚科專家的105歲國醫大師陳彤雲，讓我們明白了一個最樸素的道理：人從自然中來，總要留一點時間，和陽光好好相處。



相關文章：長壽飲食｜研究：5種飲食模式可延壽3年 長壽6法則 日吃堅果抗炎

+ 15

本文綜合自：

①2022-07-26生命時報《7位新晉「國醫大師」的養生建議》

②Natural daylight during office hours improves glucose control and whole-body substrate metabolism. Cell Metab. Published online December 18, 2025. doi:10.1016/j.cmet.2025.11.006

③2026-08-21國家衛健委官網《國家衛生健康委2026年8月21日新聞發布會 介紹時令節氣與健康（立秋、處暑）有關情況》

④2023-09-03人民日報健康客戶端《人體90%維他命D需要量可通過曬太陽滿足

⑤Time spent in outdoor light is associated with the risk of dementia: a prospective cohort study of 362094 participants. BMC Med 20, 132 (2022).

⑥2025-03-14健康時報《曬太陽需要露皮膚》

⑦2026-01-16復旦大學附屬中山醫院《這些病曬太陽就能預防》

⑧2022-07-21 北京大學人民醫院《【「人民」科普】烈日當頭，關於科學防曬，您想知道都在這裏！| 科普短視頻「大拼盤」》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

